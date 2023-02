SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vestindo uma saia vermelha apertada, um top estilo corset de mesma cor e com um rabo de cavalo até a altura da cintura, a atriz Flávia Alessandra chamava a atenção enquanto passeava pelo Camarote Bar Brahma na madrugada deste sábado (18), no Carnaval de São Paulo.

A global foi constantemente abordada por fãs e, sorridente, parava para posar para selfies e retratos com todos.

"É emocionante demais estar aqui de novo [curtindo a folia], vivendo o carnaval de São Paulo, porque é uma coisa que eu ainda não tinha conseguido fazer na vida", afirma ela, em conversa com a reportagem.

"Eu acho que a pandemia me fez dar uma refletida no que eu quero fazer", segue Alessandra, que conta que vai tentar emendar a curtição no Carnaval do Rio.

Questionada pela reportagem se vai conseguir aproveitar a noite com seu salto altíssimo e brilhante na cor dourada, a atriz dá risada. "Ah, não sei. Falo com você lá perto das 4h e a gente vê", responde.

Além disso, Flávia Alessandra celebra o retorno do Ministério da Cultura no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defende a Lei Rouanet. "É tão necessário, né? Um povo precisa da sua cultura, da sua bandeira. São as nossas raízes, referências. Que sejam anos promissores para a gente. Para [a gente] ter de novo o que é nosso", reforça a atriz.

Questionada sobre as falas de sua colega de casa Cássia Kis, envolvida em polêmicas após apoiar Jair Bolsonaro (PL) e fazer declarações consideradas homofóbicas, Flávia diz que "precisamos virar um único Brasil de novo".