SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os livros do escritor inglês Roald Dahl, autor de clássicos infantis como "A Fantástica Fábrica de Chocolate" e "Matilda", estão sendo editados para eliminar termos considerados ofensivos.

O selo Puffin, da editora Penguin, contratou leitores para reescrever partes dos textos originais, muitos deles adaptados aos cinemas. As mudanças referem-se principalmente às aparências físicas dos personagens. Palavras como "gordo" e "feio" foram removidas, bem como referências a mulheres "femininas".

Augustus Gloop, personagem que aparece em "A Fantástica Fábrica de Chocolates", agora é descrito como "enorme". Em "Matilda", a descrição de Miss Trunchbull é trocada de "fêmea mais formidável do mundo" para "mulher mais formidável".

Além disso, algumas passagens não escritas por Dahl foram adicionadas. Em um dos exemplos, um parágrafo em "As Bruxas" que diz que elas são carecas por baixo de suas perucas termina com uma nova frase: "Existem muitas outras razões pelas quais as mulheres podem usar perucas e certamente não há nada de errado com isso".

Ainda foram acrescentados termos de gênero neutro -os Oompa Loompas da fábrica de chocolates agora são "pessoas pequenas", e não mais "homens pequenos".

"As palavras maravilhosas de Roald Dahl podem transportá-lo para mundos diferentes e apresentá-lo aos personagens mais maravilhosos. Este livro foi escrito há muitos anos e, portanto, revisamos regularmente o idioma para garantir que ele continue sendo apreciado por todos hoje", diz um aviso da Puffin nas últimas edições das obras de Dahl.

A Roald Dahl Story Company afirma que "não é incomum revisar o idioma" em novas tiragens. "Nosso princípio orientador tem sido manter as histórias, os personagens e a irreverência e o espírito aguçado do texto original. Quaisquer alterações feitas foram pequenas e cuidadosamente consideradas", disse um porta-voz da companhia.