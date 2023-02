SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - Rebel Wilson, 23, anunciou neste domingo (19) que está noiva da empresária Ramona Agruma. A atriz fez o comunicado nas redes sociais com duas fotos: uma das mãos do casal com alianças e outra de ambas na frente de um castelo da Disney.

"Nós dissemos sim!", contou aos seguidores a estrela de "Missão Madrinha de Casamento" (2011) e "A Escolha Perfeita" (2012). "Obrigado à Tiffany & Co. pelo anel esplêndido e a Bob Iger e ao incrível time da Disneylândia por organizar essa mágica surpresa."

O relacionamento entre as duas foi revelado em junho de 2022, quando Wilson também compartilhou com o mundo que é bissexual. Na época, a atriz escreveu: "Achei que estava procurando um príncipe da Disney... mas talvez o que eu realmente precisava esse tempo todo era de uma princesa da Disney."

Em novembro, Wilson surpreendeu a todos ao publicar uma foto de sua primeira filha, Royce Lilian. Ela revelou que a menina havia sido gestada por meio de barriga de aluguel e agradeceu a mulher que gerou e deu a luz à bebê.

Recentemente, a atriz contou ao podcast Life Uncut que a família dela aceitou melhor o namoro do que a da amada. "Minha família foi incrível, mas a da Ramona não aceitou tão bem", disse. "Em muitos aspectos, tem sido mais difícil para ela ter que estar sempre no olho do público."