SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paredão deste domingo (19) foi muito aguardado pelo público. O Líder Cezar indicou Ricardo e a casa indicou Cristian. Fred já estava emparedado, pois tirou a consequência do Paredão durante a Prova do Líder e também tinha direito ao Contragolpe e puxou Domitila. O dono do Poder Curinga, Cristian, impediu Fred Nicácio de votar. A votação foi aberta mais uma vez, deixando os participantes surpresos.

No entanto, a modelo se salvou na Prova Bate-Volta, da qual também participaram Cristian e Fred. Sendo assim, o paredão terminou formado com Cristian, Fred e Ricardo.

Ricardo, anjo da semana, imunizou MC Guimê, sendo assim, ele não pode ser votado pelos outros participantes.

NA VOTAÇÃO ABERTA:

Marvvila indicou Cristian

MC Guimê indicou Fred Nicácio

Amanda indicou Fred Nicácio

Larissa indicou Cristian

Key Alves indicou Cristian

Ricardo indicou Cristian

Cristian indicou Fred Nicácio

Bruna Griphao indicou Fred Nicácio

Gustavo indicou Cristian

Domitila indicou Cristian

Sarah Aline indicou Cristian

Aline Wirley indicou Cristian

Gabriel Santana indicou Cristian

Fred indicou Cristian