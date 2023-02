RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com o delineado de glitter azul e prata, José Loreto chegou a um dos camarotes na Sapucaí, na madrugada desta terça-feira (21). Participante do desfile da Portela, é a primeira vez do ator na avenida. "Fui picado pelo mosquitinho do Carnaval, agora quero todo ano", afirma ele, em conversa com jornalistas.

Apesar da alegria, o ator fez um longo desabafo em que diz sair "machucado" com as constantes especulações sobre a vida pessoal.

"Não teve beijo nenhum em Jade Picon. As pessoas não podem me ver conversando que já ficam inventando", critica ele, após rumores apontarem que ele teria trocado beijos com a atriz. "Tenho 38 anos e estou concentrado no meu trabalho, na minha filha", afirma ele. "Estou em outro rolê, tô separado já faz mais de um mês, tenho liberdade".

Em janeiro, o ator e Rafa Kalimann terminaram o namoro, relacionamento que durou cerca de seis meses. Loreto classifica todos os burburinhos como "agressivos" e "perversos", e afirma nunca ter traído Rafa ou Débora Nascimento, com quem já foi casado.

"99% do que sai sobre a minha vida pessoal é mentira. Nunca traí", ressalta. E complementa: "Essas especulações afetam meus relacionamentos. Qualquer pessoa que me apresento já dizem: 'Não quero' ou '[você] não vale nada'. Não quero jogar esse jogo", desabafa.

Atualmente como Lui Lorenzo em "Vai Na Fé" (Globo), José conta que o personagem "andrógino e feminino" o impregnou. "Gravo de segunda a sábado, nove horas por dia, e tomei gosto. Não é maquiagem que vai afetar nada, acho que é ótimo para levantar essa questão pueril".