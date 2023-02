SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A musa da Salgueiro, Rafaella Santos, virou alvo de críticas nas redes sociais após uma foto que publicou antes de entrar na avenida. Momentos antes de participar da entrada pela agremiação, a irmã de Neymar postou uma foto com o look. Ao verem imagens na TV e na web, usuários criticaram a diferença com a realidade e o uso de filtros na edição final da imagem.

"Irmã do Neymar com filtro e sem filtro. Parece algumas mulheres que já vi no Instagram e Tinder", escreveu um usuário. "Depois que eu vi a irmã do Neymar com distorção de imagem, eu fiquei até receosa em usar filtro no Instagram", apontou outro. "Rafaella Santos tem um corpo lindo, uma pena que se esconde atrás de filtros. Devia tratar essa distorção de imagem", disse um terceiro.

Rafaella ainda não se pronunciou sobre as críticas. A influencer está se recuperando de uma lipoaspiração que fez há quase um mês -o que quase a deixou de fora do desfile.

A Salgueiro desfilou na noite deste domingo (19), na Marquês de Sapucaí.