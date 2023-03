SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de Rebelde sentiram falta, nesta terça-feira (28), da presença de Anahí em um dos ensaios da banda. A ausência da artista mexicana foi o suficiente para elevar o nome dela aos Trending Topics do Twitter, causando muita ansiedade nos admiradores do grupo.

"É bom o RBD e a Anahi saberem que eu tô indo pra ver ela, então ela tem que começar a aparecer", escreveu um usuário. "A Anahí tem 0 motivos para não comparecer nessas reuniões de trabalho e até a Maite quase parindo tá indo, mas o 'coração do RBD' faz a cega", criticou outro. "Anahí vira tendencia por não ir trabalhar essa querida é boazuda mesmo sendo a maior preguiçosa", debochou um terceiro.

Além de ter integrado o grupo da novela de sucesso, Anahí ganhou destaque por sua carreira solo. Ela tem seis discos solo lançados nas plataformas de audição.

O RBD tem quatro apresentações confirmadas no Brasil, sendo três delas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, com ingressos esgotados.