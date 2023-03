SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta compartilhou foto às lágrimas ao assistir ao filme "A Baleia", indicado ao Oscar, na noite desta quarta-feira (1). " Eu no voo depois de assistir 'The Wale'", escreveu no Twitter.

O filme conta a história de um professor de inglês recluso que vive com obesidade severa e tenta se reconectar com sua filha adolescente para uma última chance de redenção.

Os fãs, com radar ativo, associaram as lágrimas ao desabafo da cantora, sobre ter se arrependido pelo contrato com a gravadora Warner: "sabemos que não é sobre o filme", escreveu o usuário Lucas Nunes. Outros brincaram com os nomes: "The Whale" (A Baleia) e "The Warner".

A cantora contou nas redes que não é valorizada na Warner e não pode quebrar o contrato com a gravadora, nem se pagasse multa altíssima. Os fãs, então, comentaram que Anitta estaria "presa na Warner" e movimentaram as redes pedindo pela sua liberdade.