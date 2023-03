SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O centro de São Paulo vai ganhar um novo museu neste sábado, dia 4. A Pinacoteca, uma das instituições mais importantes do país, abre as portas da Pina Contemporânea, anexo que vai expor ao público outra parte de seu acervo.

Duas mostras dão início à programação. "Haegue Yang: Quase Colonial" apresenta o trabalho da artista sul-coreana, já a outra reúne 60 obras de grandes proporções sobretudo de artistas contemporâneos brasileiros.

O edifício conta ainda com biblioteca, arquibancadas e, em breve, um café. A entrada é gratuita pelos próximos 30 dias. A partir de abril, será cobrado o valor de R$ 10 para as exposições, mas o acesso ao prédio continuará sem custo.

Para quem vai visitar a nova Pinacoteca e quer estender o passeio, o roteiro abaixo traz dez opções de restaurantes, espaços culturais e outros museus pelos bairros da Luz e do Bom Retiro, nos arredores.

*

ACRÓPOLIS

Um dos endereços mais tradicionais quando o assunto é comida grega, o estabelecimento existe no bairro do Bom Retiro desde 1959. Serve pratos como o moussaká em versão com carne ou vegetariana, ambas por R$ 40 a porção individual.

R. da Graça, 364, Bom Retiro, região central, Instagram @restauranteacropolis

CARMEM

O novo bar tem ambiente descontraído e cardápio de petiscos de boteco e drinques. As sugestões para comer incluem a porção de croqueta de mortadela com molho de mostarda (R$ 28) e o pastel de queijo meia cura com kimchi, conserva de acelga apimentada (R$ 25 três unidades).

R. Silva Pinto, 429, Bom Retiro, região central, @bar.carmem

CASA BÚLGARA

Aberto em 1975, o restaurante tradicional vende salgados típicos da Bulgária, como a bureka, uma massa folhada recheada. Custa R$ 13,80 cada e tem sabores como carne, frango, batata e queijo búlgaro feito na casa. O strudel também custa R$ 13,80 e tem opções como maçã com nozes e banana com passas.

R. Silva Pinto, 356, Bom Retiro, região central, @casabulgara

CASA DA LUZ

O espaço cultural recebe festas, shows, mostras e exibições de filmes em um casarão do século 19. Nesta sexta (3) há balada com funk e pop brasileiro, a partir das 22h. No sábado, o repertório é de trap na festa Baile da Avanço Lab.

R. Mauá, 512, Luz, região central. Programação no Instagram @casadaaluz

CASA DO POVO

Fundado pela comunidade judaica na década de 1950, o centro cultural oferece cursos, organiza debates e grupos de estudos, e oferece programação cultural com exposições, performances e peças de teatro.

R. Três Rios, 252, Bom Retiro, região central. Seg. a sáb., das 10h às 19h. Programação em casadopovo.org.br

SHOSHANA DELISHOP

O restaurante de culinária judaica foi reaberto sob nova direção no fim do ano passado. No menu, que não tem pratos com carne suína, são destaque os varenikes (R$ 28), pasteizinhos recheados de batata e cebola, e as entradas frias, como o trio de mezzes, por R$ 36. Também faz fama o pudim de leite da casa (R$ 18).

R. Correia de Melo, 206, Bom Retiro, região central, @shoshana_delishop

MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO

Integrado à Estação Pinacoteca, o museu ocupa o espaço usado como sede do Dops (Departamento de Ordem Política e Social) durante a ditadura militar. A exposição permanente apresenta o que restou do espaço carcerário. Outra mostra, em cartaz até maio, aborda a luta por direitos da população negra.

Lgo. General Osório, 66, Santa Ifigênia, região central, tel. (11) 3335-5910, memorialdaresistenciasp.org.br. Qua. a seg., das 10h às 18h. Grátis

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Foi reaberto em 2021 após uma reforma. As exposições fixas permanecem e ganharam melhorias, como a que mostra a origem da língua portuguesa por meio de instalações interativas. Em cartaz até abril, "Nhe?? Porã: Memória e Transformação" aborda idiomas dos povos indígenas.

Pça. da Luz, s/n°, Luz, região central. Ter. a dom., das 9h às 16h30. R$ 20, em sympla.com.br. Grátis aos sábados

SALA SÃO PAULO

Recebe concertos e espetáculos musicais. Aos domingos de manhã, há apresentações com entrada grátis. Neste domingo, dia 5, às 11h, a orquestra Pops Filarmônica toca repertório de trilhas sonoras de filmes como "Titanic" e "A Pantera Cor de Rosa" e composições de Ennio Morricone e John Williams.

Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, região central. Programação e ingressos em salasaopaulo.art.br

TEATRO DE CONTÊINER MUNGUNZÁ

A sede da companhia Mungunzá tem programação de peças teatrais. No próximo dia 18 estreia "O Peso do Pássaro Morto", baseado no livro homônimo de Aline Bei. Com direção de Nelson Baskerville, o monólogo é interpretado por Helena Cerello a acompanha a vida de uma mulher dos oito aos 52 anos.

R. dos Gusmões, 43, Santa Ifigênia, região central. Programação em ciamungunza.com.br