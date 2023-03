SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital e drag queen Rita von Hunty, nome artístico do ator e professor Guilherme Terreri Lima Pereira, 32, teve seu nome envolvido em uma polêmica ao ser anunciada como palestrante no evento Women to Watch Summit, que terá mulheres da comunicação como destaque. O anúncio foi recebido com críticas, e a participação acabou cancelada.

A escritora Djamila Ribeiro, colunista da Folha de S.Paulo, foi uma das que comentaram sua insatisfação após o anúncio feito no portal organizador do evento. "Rita Von Hunty é uma drag queen, não uma mulher, seja cis ou trans", escreveu ao questionar o convite à influenciadora. "Realmente não entendi a escolha do evento. Como podem chamar um homem para falar sobre representatividade no 8 de março?"

A atitude do ator também foi questionada: "Por que Guilherme aceitou sendo que se diz uma pessoa consciente? Realmente vergonhoso". Em resposta, a drag queen afirmou que não tinha conhecimento sobre a temática do evento e pediu uma retratação. "Isso é um absurdo. O convite não era para isso, e esse post foi feito sem refletir nenhum fato real. Eu nunca aceitaria um convite nestes termos."

Atrizes também se manifestaram nas redes sociais. Samara Felippo, Carolinie Figueiredo, Juliana Lohmann e Cecília Dassi foram alguns dos nomes da classe artística a entrarem na discussão. "Eu também sou fã do trabalho e toda pauta que Rita Von Hunty traz para debate. Mas não, né, gente? Mais uma vez apagando e invisibilizando a mulher! Já não basta o Papai Pop fazendo palestra no Dia das Mães?", comentou Samara.

Na manhã desta sexta-feira (3), a participação de Rita Von Hunty foi oficialmente cancelada pela organização do evento. "Guilherme entende e acolhe o questionamento que surgiu sobre a personagem ser interpretada por um artista homem cis em um evento que tem como proposta promover o protagonismo feminino", diz a nota. Segundo o texto, ele havia aceitado o convite na condição de debater o apagamento histórico de identidades desviantes, comentando sobre o público LGBTQIA+.

O Women to Wach Summit acontece no próximo dia 21 e terá como palestrantes mulheres importantes no mundo da comunicação. A influencer Pequena Lo e a publicitária Ana Fontes são algumas das convidadas.