SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Sex/Life" é uma das séries da safra recente do streaming que ficou conhecida por elevar a temperatura dos espectadores. Com cenas picantes, a produção acaba de ganhar sua segunda temporada na Netflix, trazendo mais atualizações da vida de uma mãe vivendo uma crise pessoal.

No seriado, Billie (Sarah Shahi) é uma mulher entediada com o seu casamento que começa a relembrar um caso quente com o ex-namorado Brad (Adam Demos), através de relatos em um diário. A nostalgia começa a agitar sua vida e se torna um problema quando o seu marido, Cooper (Mike Vogel), descobre os textos íntimos.

No streaming, outras séries são conhecidas por mostrarem muita pegação na cama, corpos sarados e deixarem os espectadores empolgados.

VEJA AS DICAS

Sex/Life: com duas temporadas, série acompanha os dramas de Billie (Sarah Shahi), uma mãe em crise no casamento que revive lembranças com o ex-namorado. Disponível na Netflix.

Amizade Dolorida: Tiff (Zoe Levin) e Pete (Brendan Scannell) estão sem emprego e, seguindo a sugestão de uma amiga, decidem entrar para uma escola de dominatrix. Disponível na Netflix.

Desejo Sombrio: Alma (Maite Perroni) é casada e tem uma filha, mas acaba se envolvendo com o sedutor Darío (Alejandro Speitzer). Um crime acaba parando o romance, e ela se torna a principal suspeita. Duas temporadas. Disponível na Netflix.

Me Chame de Bruna: Raquel (Maria Bopp) é uma jovem de classe média que decide virar garota de programa. Recrutada pela cafetina Stella (Carla Ribas), a novata gera inveja nas colegas. Quatro temporadas. Disponível no Star+.

Instinto: com uma temporada, a produção acompanha o jovem empresário Marco (Mario Casas), que não consegue ter relações emocionais. Para suprir sua carência, ele frequenta um clube privado em que pessoas procuram prazer. Disponível no Prime Vídeo

O Jogo das Chaves: Adriana (Maite Perroni), uma produtora de eventos que vive um casamento feliz com Oscar (Hugo Catalán). Para aquecer a relação, ela convida amigos para um jogo. Duas temporadas. Disponível no Prime Vídeo

Sexify: série polonesa mostra Natalia (Aleksandra Skraba), uma programadora que decide criar um aplicativo para se chegar ao orgasmo. Sem experiência na cama, ela pede ajuda de sua melhor amiga. Disponível na Netflix

Mrs. Fletcher: nesta minissérie, Eve Fletcher (Kathryn Hahn) lida com a ida do filho Brendan (Jackson White) para a faculdade, o que lhe desperta uma redescoberta da sexualidade. Disponível no HBO Max.

Toy Boy: em duas temporadas, o stripper Hugo Beltrán (Jesús Mosquera) precisa limpar sua ficha, incriminado injustamente pela morte de uma amante. Disponível na Netflix.

Sense8: Oito pessoas de países diferentes descobrem que estão conectados mentalmente após compartilharem uma visão. Com duas temporadas, a produção deixou espectadores em êxtase com algumas sequências. Disponível na Netflix