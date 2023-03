SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paris Hilton, 42, revelou ter sido pressionada pelo ex-namorado Rick Salomon a gravar vídeo de sexo quando tinha 19 anos. A socialite não era a favor da gravação do filme pornográfico que foi nomeado como "Uma Noite em Paris".

O livro "Paris: The Memoir", que lançará ao público em 14 de março, contará os pormenores da vida da adolescente problemática.Alguns trechos foram antecipadas ao The Times, que divulgou que Paris não se sentia confortável com a ideia da fita. "Eu sempre disse a ele: 'Não posso. É muito embaraçoso'", escreveu.

O ex-namorado ameaçava a deixar se não gravasse o vídeo de sexo: "Ele me falou que se eu não fizesse, ele poderia facilmente achar alguém que faria". Ela revelou o que a fez mudar de ideia: "Ser dispensada por este homem crescido porque eu era uma criança estúpida que não sabia como jogar com pessoas adultas".

A empresária confirmou no livro que precisou ingerir álcool e droga alucinógena para a gravação, que aconteceu em 2001. Mesmo que Paris implorasse para que Salomon não comercializasse o vídeo, o filme foi lançado em 2004. "Ele disse ter todo o direito de vender algo que pertencesse a ele -algo que tivesse muito valor financeiro". Paris recebeu US$400.000 como parte dos lucros.

A mais nova mãe de Phoenex vêm se abrindo mais sobre as experiências traumáticas do passado, que afetaram muito seu relacionamento com a família. "Meu pai, com o rosto vermelho e furioso, trabalhava nos telefones, ligando para advogados, ligando para assessores de imprensa, tentando me ajudar a organizar qualquer esperança de controle de danos."