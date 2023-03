SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O garçom pega uma garrafa verde, preenchida com um líquido incolor, e a chacoalha para cima e para baixo, gira de um lado para o outro e exibe para os clientes um redemoinho que é formado com o conteúdo. Com outro gesto rápido de mãos, abre a tampinha e, só então, serve a bebida em um copo de shot.

A cena é frequente entre quem pede soju no Ogame, bar e restaurante no Bom Retiro. A bebida é um destilado típico da Coreia do Sul, feito à base de arroz ou batata-doce, e virou a bebida nacional do país asiático.

"Aqui no Brasil, tudo é cerveja. Desde as comemorações até para afogar as mágoas. Não é diferente na Coreia, mas lá, tudo é com soju", diz Lucas Lee, que comanda o endereço no bairro paulistano.

O soju tem teor alcoólico que varia de 12% a 41% -maior que a média de 4% da cerveja, por exemplo. O destilado é ainda o mais vendido no mundo, segundo o ranking publicado anualmente pela revista Drinks International.

Há uma série de rituais e brincadeiras envolvidas na hora de beber o soju, além de sacudir a garrafa. A principal regra, diz Lee, é brindar e virar tudo de uma vez. Ele afirma que a clientela de brasileiros que se dispõem a provar o soju tem aumentado, graças ao crescente interesse pela cultura coreana.

A bebida foi criada no século 13. Aqui no Brasil, ela chegou com os imigrantes que vieram da Coreia do Sul, na década de 1960. Hoje, é possível encontrar diferentes marcas da bebida em bares, restaurantes e em mercadinhos. Conheça a seguir dez endereços para provar o soju em São Paulo.

*

ARENA KARAOKÊ BAR

O soju ajuda a soltar o gogó neste karaokê. A bebida é vendida em garrafa, com preços de R$ 42 a R$ 48, ou batida com frutas e outros ingredientes na jarra de um litro, por R$ 60. Entre as combinações possíveis estão morango, limão, Yakult, o sorvete Melona e mojito.

R. Talmud Thorá, 63, Bom Retiro, WhatsApp (11) 97696-1680

BICOL

Vende um soju especial, o Hwayo, com teor alcoólico de 41%. Ele é destilado à partir do arroz e envelhecido em porcelana típica coreana. A garrafa (375 ml) custa R$ 200.

R. José Getúlio, 422, Liberdade, região central, tel. (11) 3208-4123

KOMAH

O restaurante investe nos drinques que levam soju na receita. O Keopi (R$ 37) é feito com soju infusionado com café, Amaro di Angostura, mix de bitters e caramelo de missô.

R. Cônego Vicente Miguel Marino, 378, Barra Funda, tel (11) 91652-2249

MONSTER

A sul-coreana Julie Cho montou o bar porque queria ter um lugar para tomar soju com os amigos. Por lá, o destilado típico é servido em garrafa e custa de R$ 50 a R$ 55.

R. Guarani, 465, Bom Retiro, região central, tel. (11) 91595-5588

OGAME

Com menu especializado em carnes, o restaurante e bar vende soju por R$ 45 a R$ 49 a garrafa. A versão saborizada vêm em opções como uva verde, morango e pêssego.

R. Lopes Trovão, 50, Bom Retiro, região central, WhatsApp (11) 94151-4667

OKSAN

A casa reúne karaokê, restaurante e bar. O soju batido com frutas como melancia e limão sai por R$ 60 a jarra com 900 ml. Outra sugestão é a caipirinha feita com soju, por R$ 30.

R. Prates, 611, Bom Retiro, região central, WhatsApp (11) 99517-1919

RAINBOW BEER

As cervejas artesanais são a especialidade, mas também há soju no cardápio. A garrafa tradicional custa R$ 40 e a de sabores como morango, uva verde e ameixa custa R$ 45.

R. Prates, 560, Bom Retiro, região central, WhatsApp (11) 96179-8470

SEOUL CHICKEN

O restaurante é especializado em frango frito, prato que é uma combinação popular com o soju. A garrafa tradicional da bebida custa R$ 40 e a de frutas, R$ 45.

R. Guarani, 127, Bom Retiro, região central, WhatsApp (11) 91042-2801

WABAR

O bar oferece drinques que levam soju na receita, batizados com o nome de séries coreanas. Um dos carros-chefe é o Goblin, que combina soju, Yakult e morango. Já o Round 6 mistura soju e suco de laranja. Ambos custam R$ 60.

R. Prates, 613, Bom Retiro, região central, WhatsApp (11) 99611-6120

WOOZA

Neste boteco coreano, a garrafa de soju custa R$ 35 a original e R$ 37 a de blueberry ou uva verde. O drinque da casa batizado de ruju

combina o destilado, limão-siciliano e Sprite. Custa R$ 25.

R. França Pinto, 203, Vila Mariana, região sul, WhatsApp (11) 97399-6990