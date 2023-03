SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maratona de shows da banda Coldplay no Brasil está prestes a começar. Os integrantes desembarcaram em São Paulo e já interagiram com fãs na última quarta-feira (8). Além das andanças dos próprios membros, os fãs querem saber se a atriz e modelo Dakota Johnson, namorada do vocalista Chris Martin, estará presente no show.

Martin foi visto por fãs que estavam na porta do hotel 5 estrelas Fasano, em que a banda está hospedada, no bairro Jardins, na zona Oeste de São Paulo. No vídeo compartilhado nas redes, o cantor manda um tchau para o fã.

O vocalista também foi encontrado na academia Bodytech do bairro Jardins. Na ocasião, o personal trainer Anderson Fasio publicou uma foto tietando o cantor. Outro fã, o advogado Felipe Olichesk, também conseguiu posar com Martin, além de ganhar um presente do próprio cantor: um ingresso para o show.

Nas redes, os fãs torcem para ver a atriz e modelo Dakota Johnson no show da banda. Alguns fãs dizem ter visto a namorada de Chris Martin chegando ao hotel em que os integrantes estão hospedados.

Dakota já acompanhou a banda em show em Buenos Aires, na Argentina, em novembro de 2022, quando foi flagrada dançando ao som de Coldplay e foi simpática com os fãs, mandando beijos. Já em Londres, em 2021, Martin fez uma declaração à amada, que estava na plateia, ao som da música "My Universe".

A banda Coldplay se apresenta nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março, às 20h30, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, nos dias 21 e 22 de março, às 20h30 no Estádio Couto Pereira, em Curitiba e nos dias 25, 26 e 28 de março, às 21h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.