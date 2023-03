SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coldplay deu início à maratona de 11 shows que fará no Brasil com uma apresentação exuberante em São Paulo nesta sexta-feira. A banda preencheu o estádio do Morumbi não só de música, mas também com feixes de luz, cores, fogos de artifício e muita gritaria.

A turnê "Music of the Spheres Tour", que celebra o último disco da banda, resgata também seus maiores hits e músicas favoritas dos fãs. Após cerca de 15 minutos de atraso e uma introdução de crianças brasileiras, os músicos subiram ao palco com "Higher Power" e a plateia sob uma chuva de fitas coloridas e bolas gigantes. É uma introdução apoteótica.

A grande surpresa do show foi a presença de Seu Jorge no palco com o Coldplay. O brasileiro cantou sozinho o clássico do samba "Amiga da Minha Mulher" enquanto Chris Martin e os outros integrantes tocavam os instrumentos.

Chris Martin, o vocalista, é um showman de primeira. Sentou no chão do palco para cantar "Paradise", um dos maiores sucessos da banda, mas logo fez a multidão pular. No fim da canção pediu silêncio da plateia, fazendo gesto com o dedo na boca, controlando o volume da voz de dezenas de dezenas de milhares de pessoas --queria fazer uma espécie de ola progressiva para terminar a canção magistralmente.

"A gente está muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo esforço, mesmo com a chuva, o trânsito e todos os outros problemas. Gratidão, vamos cantar juntos", disse ele, em português mesmo, enquanto cantava "The Scientist" no piano.

A banda enfileirou hits. Apresentaram "Viva La Vida", "Hymn For the Weekend", uma parceria com Beyoncé, e depois "Let Somebody Go". Nesta faixa, Martin convidou uma fã para cantar com ele no palco. Foi um momento emotivo, com a plateia quieta e hipnotizada pela dupla.

Pulseiras com luzes coloridas são entregues na entrada de todos os shows que a banda faz nesta turnê. Já famosos entre os fãs, os aparelhos criam mesmo um espetáculo à parte.

Em "Yellow", por exemplo, o estádio inteiro irradiava amarelo. Neste momento, aliás, Martin pediu que todas as pessoas da pista virassem de costas para o palco para olhar quem estava no fundo da arquibancada, o espaço mais distante da banda. "Não olhem para mim, estou suado demais", disse. Queria fazer uma espécie de homenagem aos que prestigiavam o grupo de longe.

Os músicos vestiram capacetes que imitavam cabeças de alienígenas para apresentar "Something Just Like This". A parceria com o grupo de K-pop BTS, "My Universe", fez a multidão pular.

Mas foi depois que o público se esgoelou de verdade. Martin pediu que a plateia guardasse os celulares em "Sky Full of Stars", outro hit da banda. O pedido deu certo. Sem se preocupar em gravar, mas só em sentir a música, as pessoas saltaram, berraram e levantaram as mãos sob uma chuva de estrelas feitas de papel. Foi o melhor momento do show.