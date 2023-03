SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia do Coldplay no Brasil, em apresentação no Estádio do Morumbi, na noite desta sexta-feira (10), foi ainda mais especial para a jovem Anália Guedes. Durante a apresentação do grupo, ela foi convidada por Chris Martin para cantar "Let Somebody Go" e chamou a atenção das redes sociais por seus vocais potentes.

Minutos após a participação de Anália, as redes sociais ficaram em polvorosa por sua performance. Não é por menos. Anália é cantora profissional e já tem um single lançado em seu perfil no Spotify, chamado "Antes Que Eu Me Esqueça", no ano passado. "E agora sei, é preciso esvaziar, jogar fora essa carga tão pesada já, se eu quiser velejar", diz a letra positiva, bem praiana.

Em seu perfil no Instagram, Anália faz questão de mostrar sua rotina e sua paixão pelo Coldplay. Ela esteve, por exemplo, na apresentação do grupo no último Rock in Rio, em setembro de 2022, e aparece cantando diversos versos de "Magic", com uma amiga.

"Quando nem a chuva incessante impede essa banda de entregar um show gigante pra 100 mil pessoas, que vibraram com toda a simpatia de Chris Martin falando e cantando em português. A lindeza das xylobands brilhando na chuva, a pirotecnia, a interação e carinho com a plateia, as trocas de figurino... Como são gigantes!", escreveu ela, em uma publicação no Instagram, durante o festival do ano passado.

No Rio, a jovem conseguiu tirar uma foto ao lado do baterista e guitarrista da banda inglesa, que foram vistos perambulando por Ipanema. Durante mesma passagem dos ingleses pela capital carioca, Chris Martin foi flagrado curtindo música ao vivo em um quiosque.

Mais cedo, nesta sexta, Anália comprovou ser muito fã do grupo ao ser uma das primeiras na fila do Morumbi. Ela chegou a conceder entrevista a uma emissora de TV sobre a emoção da apresentação.