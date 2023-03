SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 66,75% dos votos, Larissa foi a nona eliminada do BBB 23 (Globo). A personal trainer disputava a permanência no programa com Cezar Black, Domitila e Ricardo.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no discurso: "Chegou a hora. Quando terminar, seremos 12. Domitila e Black, quem diria? Entraram juntos, não deram certo, se distanciaram para dar certo lá na frente. Agora, vivem a mesma realidade do Paredão (...) Um dia o final dessa história muda. Será que é hoje?"

"Para Larissa, é uma história totalmente nova. E o Ricardo, é mais bizarro. Ele tinha tudo para não estar aí. 4 pessoas no Paredão, muita gente... 4 pessoas que são orgulho de suas famílias, de quem teve que lutar desde cedo (...) Aqui são apenas gladiadores".

"A pessoa que sai hoje teve seu momento de destaque... ela chegou a ser aplaudida. Mas, o BBB é dinâmico, as coisas mudam a cada momento. Se você quer chutar o balde, chuta logo.. Na hora de falar, tem que falar. Pega mal se ficar se escondendo...".

"Ela fala mesmo, talvez não saiba ouvir. Defende aquilo que acredita, mas tudo depende do momento (...) A verdade é que, por mais que se jogue em grupo, quem vai para o Paredão é o indivíduo".

A sister chora e recebe o abraço dos amigos: "O maior presente é ter vocês, vou levar para a vida", ela diz.

Cezar chora copiosamente e recebe o apoio de Domitila Barros. Os outros confinados ficam chocados com o resultado. Antes de sair da casa, Larissa diz: "Eu já estava sentindo [que ia sair]. Quero pedir desculpas a Alface, Domitila, Black... aqui a gente é obrigada a criticar pessoas. Não faço isso na minha vida. Desejo muita sorte".