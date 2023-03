SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival de música brasileira Coala, marcado para acontecer nos dias 15, 16 e 17 de setembro deste ano, em São Paulo, começa a venda de seus ingressos nesta quarta-feira, 15, às 17h.

O evento, que sempre acontece no Memorial da América Latina, libera no site Total Acesso o Passe Coalático, que dá direito à presença nos três dias de festival, que ainda não tem a programação divulgada. A inteira é vendida por R$ 330, com parcelamento em até 10 vezes sem juros.

Em sua edição de 2022, o evento recebeu mais de 50.000 pessoas em uma escalação de artistas que incluiu Gilberto Gil, Alceu Valença, Maria Bethânia, Liniker, Marina Sena e Rodrigo Amarante, entre outros. O Coala também foi o último palco de Gal Costa, que se apresentou no dia 17 de setembro.

*

COALA FESTIVAL

Quando 15, 16 e 17 de setembro de 2023

Onde Memorial da América Latina - av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Preço R$ 330 (Passe Coalático)

Link https://www.totalacesso.com/