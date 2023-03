SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os teatros de São Paulo recebem montagens inéditas e novas temporadas de espetáculos que fizeram sucesso em sessões anteriores. O destaque da semana é o musical "O Guarda-Costas", que consagrou Whitney Houston no cinema.

Entre as reestreias, "Pundonor" volta aos palcos com monólogo da atriz Lu Grimaldi, que vive uma professora universitária dada como louca.

*

O DIA DAS MORTES NA HISTÓRIA DE HAMLET

A peça é uma adaptação do texto original de Shakespeare que imagina o que cada personagem faria se soubesse do final trágico da história. O texto original é do francês Bernard Marie-Koltès.

Direção: Guilherme Leme Garcia

Com: Lavínia Pannunzio, Leopoldo Pacheco e Larissa Noel

Sesc 24 de Maio - r. 24 de Maio, 109, República, região central

14 anos

Qui. a sáb., às 20h; dom., às 18h. Até 9/4

R$ 12 a R$ 40, em sescsp.org.br

FREUD E O VISITANTE

A trama acompanha um debate de ideias entre o pai da psicanálise e um desconhecido que o visita. A história se passa logo após a anexação da Áustria pela Alemanha.

Direção: Eduardo Tolentino de Araujo

Com: Adriano Bedin, Anna Cecília Junqueira e Brian Penido Ross

Teatro Aliança Francesa - r. General Jardim 182, Vila Buarque, região central

14 anos

Qui. a sáb., às 20h; dom., às 18h. De 23/3 a 4/6

R$ 50 a R$ 70, em sympla.com.br

O GUARDA-COSTAS

O musical que marcou a estreia de Whitney Houston no cinema chega aos palcos. Na trama, a cantora e atriz Rachel Marron contrata Frank Framer como seu guarda-costas após receber uma série de ameaças anônimas.

Direção: Ricardo Marques

Com: Leilah Moreno e Fabrizio Gorziza

Teatro Claro - r. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia, região oeste

12 anos

Qui. e sex., às 21h; sáb., às 17h30 e 21h30; dom., às 19h. Até 14/5

A partir de R$ 100, em sympla.com.br

MEMÓRIAS DO CAOS

A adaptação de "Memórias de um Sobrevivente", de Doris Lessing, se passa em um futuro catastrófico. Na trama, uma mulher e uma menina tentam sobreviver em um mundo degradado.

Direção: Marat Descartes

Com: Magali Biff e Tatiana Thomé

Sesc Bom Retiro - al. Nothmann, 185, Campos Elíseos, região central

16 anos

Sex. e sáb., às 20h; dom., às 18h. Até 23/4

De R$ 12 a R$ 40, em sescsp.org.br

QUEÑUAL

Os dois personagens em cena imaginam que estão vivendo uma história contada por um mestre ancião. Durante o espetáculo, eles refletem sobre a diáspora africana, os povos originários e meio ambiente.

Direção: Cláudia Nwabasili e Roges Doglas

Com: Cláudia Nwabasili, Roges Doglas e Thayná Oliveira

Teatro Flávio Império - r. Professor Alves Pedroso, 600, Cangaíba, região leste

Livre

Sex. (17) e sáb. (18), às 20h.

Grátis

SÓ RISO - O ARAME, O PALHAÇO E UMA CERTA MORTE

A peça conta a história do palhaço Augusto e do número artístico que elaborou em homenagem à Lua. A apresentação usa elementos circenses e musicais para refletir sobre a efemeridade do teatro.

Direção: Claudia Schapira

Com: Gui Calzavara e Sergio Siviero

Sesc Ipiranga - r. Bom Pastor, 822, Ipiranga, região sul

12 anos

Sex. e sáb., às 21h; dom., às 18h. Até 16/4

De R$ 12 a R$ 40, em sescsp.org.br

PUNDONOR

Uma professora universitária volta ao trabalho após meses de uma licença forçada. Tida como louca por seus colegas e alunos, ela trata dos pensamentos de Michel Foucault em sua última aula. O teórico dedicou parte de seus estudos à história da loucura.

Direção: Bernardo Bibancos

Com: Lu Grimaldi

Centro Cultural São Paulo - r. Vergueiro, 1.000, Liberdade, região central

10 anos

Sáb., às 21h, dom., às 20h. De 19/3 a 9/4

R$ 40, em rvsservicosccsp.byinti.com

STALKING - UM CONTO DE TERROR DOCUMENTAL

Na trama, uma mulher sofre uma série de assédios no ambiente de trabalho que acabam descambando para uma perseguição em outras áreas de sua vida.

Direção: Elisa Volpatto e Rita Grillo

Com: Livia Vilela e Paulo Salvetti

Teatro Cacilda Becker - r. Tito, 295, Lapa, região oeste

16 anos

Sex. e sáb., às 21h, dom., às 19h. Até 9/4

R$ 30, em benfeitoria.com