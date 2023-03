SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lexa se manifestou novamente sobre as atitudes de MC Guimê no BBB 23 (Globo) e disse que está "arrasada" e "no fundo do poço". Juntos há sete anos, ela ainda afirmou estar assustada com o comportamento do cantor já que "ele nunca foi essa pessoa". Na festa desta quarta-feira (15), ele apalpou Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos.

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada, dói demais! Eu estou arrasada, no funco do poço. Tô machucada e não tenho forças para nada", escreveu. E continuou: "Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Agora é hora de cuidar de mim."

Mais cedo, ela já havia publicado que não estava bem. "Preciso de um tempo para mim. Até logo, não sei quando voltarei por aqui".