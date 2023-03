RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quando soube, há algumas semanas, que seu nome tinha sido excluído dos muitos festejos e homenagens a Xuxa Meneghel pelos seus 60 anos, a ex-paquita Andréa Sorvetão, 49, optou pelo silêncio. Mas o marido de uma das primeiras assistentes de palco da apresentadora não consegue esconder sua indignação.

Conrado, 55, cantor e companheiro de Sorvetão, considera "desrespeito com uma história" o veto à mulher nas comemorações da comadre. Xuxa é madrinha de Giovanna, 25, a filha mais velha de Conrado e Andrea. O casal, aliás, se conheceu nos bastidores do "Xou da Xuxa" (Globo), em 1986. Os laços de 37 anos de amizade teriam começado a se desfazer quando Xuxa deixou de segui-los nas redes. Motivo: um post de 2021, no qual o cantor pedia patrocínio para o casal, descrito como "hétero, cristão e tradicional".

"Não me arrependo. Falei sobre mim e Andrea. Não foi para ofender ninguém. Não podíamos representar mais da metade da população brasileira? Não se pode mais dizer que é hétero, cristão, de família tradicional e com todos os defeitos que podemos ter?", indigna-se Conrado, que em 2002 posou nu para a revista G Magazine. Sorvetão fez o mesmo nas páginas da "Sexy" e da "Playboy". As imagens foram lembradas pela web assim que o casal veio a público propagar os ideais conservadores.

O cantor aponta as diferenças ideológicas como motivo da briga com Xuxa e não nega: ficou magoado. Tanto que não fala mais com a madrinha de sua filha e nem pretende procurá-la. Ele reforça sua posição de "homem de direita, conservador e patriota" e diz que se sente discriminado no meio artístico.

"Sinto discriminação e também desrespeito. Os artistas falam tanto em democracia e são os primeiros a agir com intolerância. Falam de amor, mas não praticam", reclama. Ele e Sorvetão continuam apoiando Jair Bolsonaro ("O melhor político que o país já teve"), com quem Xuxa teve vários embates públicos durante sua gestão.

Conrado sai em defesa do ex-mandatário inclusive no caso das joias avaliadas em R$ 16 milhões, vindas da Arábia Saudita com a comitiva do governo Bolsonaro e apreendidas pela Receita Federal, no Aeroporto de Guarulhos. "As joias deveriam ser devolvidas ao dono. Ou seja, à Michele Bolsonaro. São presentes para ela e não para o governo. Ninguém vai mais poder ganhar presentes e entrar no Brasil sem pagar impostos?", questiona o cantor.

Ele não descarta a possibilidade de tentar uma vaga na assembleia legislativa do Rio. Andréa se candidatou a deputada federal pelo Partido Republicanos no Rio, mas não foi eleita em 2022. Ao falar de política de uma forma mais ampla, Conrado critica a gestão do PT e também alfineta a classe artística.

"O que realmente pode mudar com esse governo? Se for mesmo para mudar, já começaria trocando os ministros porque os cargos foram distribuídos por jogo político, e não por méritos. Com relação a área artística... Essa pergunta não é para mim, mas sim para alguns artistas baianos e para a Globo."