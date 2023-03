RIO DE JANEIRO

Segundo a dinâmica anunciada anteriormente por Tadeu Schmidt, a mexicana iria ficar na casa até a formação do próximo Paredão

(FOLHAPRESS) Em 17/03/2023 13h45

As expulsões de MC Guimê e Antônio Cara de Sapato por importunação sexual contra Dania Mendez acabou mudando a dinâmica do BBB 23. A mexicana, que segundo o apresentador Tadeu Schmidt teria o o Poder Coringa da próxima formação de Paredão, teve que deixar a casa antes do tempo previsto. A direção do programa anunciou a saída de Dania na tarde desta sexta-feira (17).

O anúncio foi feito pela produção aos brothers, acompanhado de um presente para ela na despensa: o famoso roupão do líder. Na mensagem, Dania foi orientada a arrumar as malas para a "saída em breve". A mexicana entendeu o recado, se emocionou e fez um discurso. "Essa foi a melhor experiência da minha vida. Levo um pouquinho de todos. O coração de todos vocês vai comigo", comentou.

Ela reforçou que participar do Big Brother era um sonho, e nunca iria esquecer do que viveu no Brasil. Ela ainda recebeu um convite de Cezar Black: "Vem curtir o Carnaval com a gente". Dania entrou na casa nesta quarta-feira (16) à tarde com a missão do Poder Coringa da próxima votação. Ela quem iria escolher se o comprador da regalia poderia votar duplamente ou anular um voto para um dos indicados.