SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brian Cox, 76, que interpreta o magnata Logan Roy em "Sucession", está feliz com o fim da série. O criador do seriado, Jesse Armstrong, anunciou em fevereiro que a quarta temporada seria a última, provocando o pânico dos fãs, mas a satisfação de Cox, que elogiou Armstrong.

"Ele é muito disciplinado nesse sentido, e também muito britânico nesse sentido", disse o ator escocês sobre o produtor em entrevista à revista Variety. "A tendência americana é extrair até a última gota".

Apesar de estar feliz com o fim da série, o ator não deixa de sentir pela perda. "Sentirei falta do elenco, sentirei falta da atmosfera, sentirei falta da cordialidade", disse.

Na série, os filhos de Logan, Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) e Shiv (Sarah Snook), batalham pela sucessão da chefia da empresa. No final da terceira temporada, o patriarca desistiu dos filhos, que se uniram contra o pai. Cox é incisivo sobre o que os filhos fariam com a empresa.

"Eles iriam destrui-la completamente", disse. "Provavelmente não duraria mais que cinco minutos nas mãos deles. E, ainda assim, é o que ele queria. Ele queria um sucessor. Quatro temporadas para se provarem! E eles simplesmente não conseguiram."

Cox também falou sobre o processo de atuar na série. Jeremy Strong é um defensor do chamado 'method acting', técnica de atuação desenvolvida nos Estados Unidos em que o ator se aproxima ao máximo dos pensamentos e as emoções exigidos por um papel, como se tentasse se transformar no personagem --método que Cox despreza.

"É mesmo um choque cultural. Eu não tolero com toda essa merda americana. Sinto muito. Todo aquele lance de 'eu penso, logo eu sinto", disse. Cox culpa o uso do método nas gravações de "O Lutador" pela aposentadoria precoce de Daniel Day-Lewis.

"Ele se aposentou aos 55, e eu disse, 'É nesse momento que os papéis ficam interessantes de verdade. Você se aposentou bem na hora em que os papéis ficam melhores de verdade!", disse. "Claro, Jeremy foi ajudante de Dan Day-Lewis. Então ele aprendeu todo aquele lance com Dan."