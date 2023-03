SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Isa Scherer disse, nesta sexta-feira (17), que teria sofrido assédio no passado. Em publicações nas redes sociais, a vencedora do MasterChef Brasil fez um pronunciamento relatando situações em que percebeu ter sido abusada, em meio a repercussão do caso de importunação sexual dentro do BBB 23, envolvendo MC Guimê, Cara de Sapato e Dania Mendez.

"Não reagir a um assédio não significa consentimento. Infelizmente, muitas mulheres, como é o meu caso, se sentem muito coagidas e nervosas, tendo a primeira reação de travar. Não só em situações de assédio, quase todas as situações de fortes emoções na minha vida eu não demonstro muita coisa, eu meio que travo. Eu não choro logo de cara, eu não berro, eu travo, eu paro", começou ela.

Conforme relatado nos stories, Isa disse que tinha plena consciência do que estava acontecendo. Em um deles, nos bastidores de uma novela, ela lembra que faria uma cena de sexo e o diretor teria se aproximado para verificar o seu sutiã. "Ele já chegou puxando a minha blusa e olhando por dentro dela, para o meu peito", contou ela. "Eu devo ter congelado muito na hora, tanto que ele se tocou e pediu desculpas. Mas eu não consegui reagir e não falei nada".

Em outra ocorrência, a chef de cozinha fala que teria sido assediada por um preparador de elenco durante um curso de teatro, em que o homem era "bem mais velho" e ele havia passado a mão em sua perna. "Isso deve ter durado uns 10 minutos e eu não consegui ter nenhuma reação. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo", lamentou.

A terceira ocasião relatada por Isa seria durante suas aulas de natação, quando tinha 12 anos. Sua lembrança é de que, em sua visão, um massagista havia passado dos limites. "Eu era muito nova e eu realmente achei que fazia parte da massagem. Ele massageou muito, muito mais que qualquer outro massagista, o meu glúteo. Apertava de um jeito estranho".

A influencer terminou o depoimento relembrando, ainda, de um relacionamento supostamente abusivo. Segundo ela, este teria sido o "caso mais pesado", em que um ex-affair havia criado uma história de que ela teria transado com dois amigos dele.

"Como estava bêbada, não sabia se isso realmente aconteceu. Se tinham me drogado, se eu realmente apaguei e fizeram isso comigo. Enfim, liguei para esse amigo dele que desmentiu. Fiz regressão, e ele insistindo, fiz algumas vezes, não aconteceu nada. Não lembrei de nada. Para depois de mais de ano, ele falar que tinha jogado um verde. E eu achei de verdade que isso tinha acontecido comigo. Eu questionei a minha própria sanidade", finalizou.