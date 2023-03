SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Sam Neill, de 75 anos, tem um câncer raro e agressivo no sangue. Ele divulgou o diagnóstico em seu livro de memórias, "Did I Ever Tell You This?", ou já te contei isso?, que será lançado no Reino Unido na próxima terça-feira (21) pela editora Penguin Books.

Neill conta no livro que está no terceiro estágio do linfoma de células T angioimunoblástico, que afeta as células que regulam o sistema imunológico. "A coisa é que eu estou fraco. Posso morrer. Talvez precise acelerar isso [a escrita do livro]", ele diz no primeiro capítulo.

Em entrevista ao jornal The Guardian, o ator irlandês radicado na Nova Zelândia contou ter feito uma quimioterapia malsucedida. Agora, ele deve ter tomar uma nova medicação de quimioterapia até morrer, embora a mesma já tenha eliminado o câncer.

"Não posso fingir que o último ano não teve momentos sombrios", disse. O ator, conhecido por papéis nos filmes "Jurassic Park" e "O Piano", além da série "Peaky Blinders", contou se sentir grato por estar vivo e que a ideia de escrever o livro surgiu do período em que se dedicou apenas ao tratamento.

"Eu me vi sem nada para fazer. E estou habituado a trabalhar. Amo trabalhar. Amo ir trabalhar", afirmou ao jornal britânico. "Amo estar com pessoas todo dia, aproveitar a companhia humana, amizades e todas essas coisas. E, de repente, eu fui privado disso. Pensei 'o que vou fazer?'"

No livro, o ator lembra da infância na Irlanda, a mudança para a Nova Zelândia, anedotas de sua vida pessoal e histórias de bastidores das produções em que trabalhou.

Ele atualmente está gravando, com Annette Bening, a minissérie "Apples Never Fall", que adapta o romance "Segredos de Família", de Liane Moriarty, a mesma autora de "Pequenas Grandes Mentiras".