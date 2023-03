SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta semana, o cantor Chico Buarque promoveu uma mudança na letra da música "Beatriz", lançada há 40 anos. Edu Lobo, que escreveu a canção com ele, diz que aprova a alteração feita pelo parceiro.

"Adorei a troca feita pelo Chico, ela é perfeita", ele afirmou à reportagem por e-mail, sem fazer mais comentários sobre o teor da mudança.

Segundo publicou a coluna Mônica Bergamo, Chico Buarque informou a alteração na letra aos músicos que o acompanham na turnê "Que Tal Um Samba?". O show do carioca roda o Brasil desde o ano passado, está atualmente passando por São Paulo, e depois segue para Salvador.

Chico disse que, depois de cerca de quatro décadas, finalmente encontrou a palavra certa para um dos versos. Em vez de "será que é divina / a vida da atriz", ele passará a cantar "será que é divina / a sina da atriz".

Edu Lobo foi o autor da melodia de "Beatriz", que foi escrita para o espetáculo "O Grande Circo Místico", do Balé Teatro Guaíra, de Curitiba. O musical foi roteirizado por Naum Alves de Souza, a partir do poema homônimo do modernista Jorge de Lima.

Chico Buarque e Edu Lobo foram responsáveis pela trilha do espetáculo, depois gerou o álbum "O Grande Circo Místico", de 1983. Nele, "Beatriz" é cantada por Milton Nascimento, em uma versão, e interpretada por Tom Jobim e João Daltro em outra -esta segunda, inteiramente instrumental.

Na atual turnê de Chico Buarque, "Beatriz", agora com um novo verso, é interpretada pela cantora Mônica Salmaso, que o acompanha em todos os shows. Eles se apresentam em São Paulo até o dia 8 de abril, antes de partirem para a capital baiana.