SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Valentín e Lorenzo, dois bebês gêmeos de 45 dias de idade, deram uma trabalheira para os pais, os argentinos Sofía Rodríguez e Leonardo Costa. E não foi só porque toda criança nessa fase exige muitos cuidados. Segundo relato da mãe nas redes sociais, eles precisaram de ajuda do governo para conseguir distinguir os dois, que são idênticos.

Ocorre que os pais estavam usando as roupinhas para diferenciá-los. Só que um dia, ainda na maternidade, ambos acabaram vomitando. Ao precisar dar um banho em ambos rapidamente, as pulserinhas de identificação foram retiradas e os dois acabaram se misturando. Desde então, ficaram sem saber quem era quem.

"Amanhã tenho que ir à polícia para que me digam qual é qual", contou a mãe no Twitter, em uma publicação que acabou viralizando. "Ganhei o prêmio de mãe do ano", brincou. Alguns internautas sugeriram que os pais deixassem isso para lá e "resetassem" os bebês, já que os próprios ainda não sabiam seus próprios nomes, mas isso foi descartado pela mãe.

Durante a semana passada, a confusão foi desfeita pelo Registro Nacional de Pessoas (Renaper, na sigla em espanhol), do Ministério do Interior argentino. Como os dados biométricos das duas crianças haviam sido colhidos no nascimento, eles puderam ser reconhecidos pelas digitais, que foram contrastadas por peritos com as que haviam sido feitas para tirar a documentação oficial.

"Graças a isso, hoje se pode confirmar a identidade dos bebês, que era a que os pais já imaginavam", diz publicação do órgão do governo. "O Renaper vai emitir hoje mesmo um certificado com os dados."