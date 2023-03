SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lorena Coutinho, repórter da Record, e Natalia Daumas, produtora da Globo, se casaram no civil na manhã de sábado (18) em São Paulo. As noivas comemoraram com publicações nas redes sociais.

"Agora é oficial: casadas no civil. O amor sempre vence", comemorou Lorena. "Casamos", limitou-se a dizer Natalia, na legenda de fotos em que elas aparecem assinando documentos em um cartório. O casal recebeu diversas manifestações de carinho, incluindo de Boninho, diretor de núcleo da Globo, e da jornalista Mariana Godoy, apresentadora do Fala Brasil.

Lorena e Natalia se conheceram quando ambas trabalhavam na Record. Elas estão juntas há cerca de 8 anos e ainda devem comemorar a união com uma festa marcada para dentro de um mês, segundo contam.

Antes do relacionamento atual, Lorena teve uma filha do casamento anterior, com um homem. Em 2021, ela revelou ao Observatório da TV que temeu sofrer represálias na Record, ligada à Igreja Universal, ao assumir o relacionamento.