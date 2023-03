SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todos os anos, em 20 de março, é comemorado o Dia Mundial sem Carne. Na data, adeptos e defensores do vegetarianismo e do veganismo fazem ações para repensar o consumo de carne no mundo.

A data surgiu em 1985, nos Estados Unidos, a partir de uma iniciativa da ONG americana Farm, que defende os direitos dos animais.

O objetivo é conscientizar a população sobre os impactos negativos que o consumo excessivo de carne pode trazer à saúde e ao meio ambiente. Os problemas incluem, por exemplo, aumento do risco de doenças cardiovasculares e da emissão de gases poluentes.

A ideia é também incentivar que as pessoas não consumam refeições com proteína animal na data. Em São Paulo, há uma variada lista de restaurantes vegetarianos e veganos que investem em legumes, verduras, frutas e grãos em suas receitas.

Conheça a seguir um roteiro para saber onde e o que comer em um dia sem carne na capital paulista.

*

GREEN KITCHEN

O restaurante de cozinha vegana ganhou um novo endereço, em Pinheiros, com novidades no cardápio. A casa serve menu executivo no almoço durante a semana e, aos sábados e domingos, há brunch. Entre as receitas que não levam carne estão o mac n' cheese (R$ 68), um rigatone ao molho de queijo de castanha-de-caju com pangrattato e cogumelos grelhados, e a milanesa (R$ 38), feita com frango vegetal, mais rúcula e salada de batata.

R. Benjamim Egas, 275, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 95064-0702, @greenkitchenbr. Delivery via iFood

PIZZA YOUTH

Prepara pizzas veganas de estilo napolitano. Os sabores incluem a de três queijos veganos com frango vegetal e cebola roxa, por R$ 40, a de cogumelo portobello, muçarela e tomate cereja, por R$ 36, e a chamada verde (R$ 39), com base de pesto de rúcula, abobrinha frita, muçarela e parmesão. A casa atende no salão do Urbã Cozinha de sexta a domingo e faz entregas por delivery de quarta a domingo.

R. Dona Germaine Burchard, 421, Água Branca, região oeste, WhatsApp (11) 98305-5461, @pizzayouthvegan. Delivery via iFood e Goomer

QUINCHO

Os vegetais são a estrela do cardápio do restaurante, eleito o melhor vegetariano pelo especial O Melhor de São Paulo, da Folha. A casa, comandada pela chef Mari Sciotti, está com menu novo. Uma dica é provar a lasanha de cebolas roxas assadas, com molho bechamel e gorgonzola doce -custa R$ 89- ou a berinjela à parmegiana (R$ 64), servida com molho de tomate, straciatella de búfala e rúcula . A carta de "mocktails", os drinques sem álcool, também é destaque.

R. Mourato Coelho, 1.447, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 3815-8774, @quincho.sp. Delivery via cardapiodigital.io/quinchito

URBÃ COZINHA VEGANA

O restaurante prepara duas opções de pratos do dia que não levam ingredientes como ovos e laticínios, pelo valor de R$ 30. Podem aparecer receitas como o espaguete ao molho de cebola caramelizada com cogumelos ou o estrogonofe de tofu com batatas assadas. O local vende ainda lanches e refeições congeladas para levar para casa.

R. Dona Germaine Burchard, 421, Água Branca, região oeste, WhatsApp (11) 97209-8180, @urbacozinhavegana. Delivery via urbacozinhavegana.menudino.com

SALAD DAYS

Os sanduíches e hambúrgueres são o destaque do restaurante vegano. Uma das sugestões é o Brimo, feito com burguer de falafel, cebola caramelizada e maionese de vegetais assados. Sai a R$ 36 com batatas fritas. Outra opção é o Tofu Crock (R$ 34,50 com fritas), que leva tiras de tofu empanado, picles de pepino, alface e creme de pimenta defumada. Abre para almoço às quartas e sábados, com opções de prato feito.

R. Arujá, 57, Paraíso, região sul. Delivery via Instagram @saladdaysvegan e WhatsApp (11) 91662-2294