RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Há três anos sem comemorar seu aniversário, Anitta quer tirar o atraso. Já imaginou? Se suas festas mais rotineiras já botavam os vizinhos na Barra da Tijuca, no Rio, de cabelo em pé, imagine a que ela vem organizando há tempos para badalar seus 30 anos.

Os convidados ainda não receberam o chamado oficial, só um "save the date" para botarem a data do furdunço na agenda. A festa será nesta sexta-feira, dia 24 de março, seis dias antes do aniversário propriamente dito. Não por acaso, é o primeiro dia de Lollapalooza, em São Paulo.

Anitta, que não é boba nem nada, vai aproveitar a presença de uma baciada de popstars internacionais (Drake, Billie Eilish, Rosalia etc) para badalar seus 30 anos. Será surpresa para zero pessoas se no dia seguinte começarem a circular pelas redes fotos de gente deste naipe nas redes dançando como se não houvesse amanhã em sua balada. OK. Mas onde vai ser? Isso é um segredo ainda bem guardado. Para evitar penetras, paparazzi e chatos em geral, o local certinho da balada (em São Paulo) só vai ser anunciado para os convidados no dia da festa mesmo.

Na lista final devem constar cerca de 500 nomes, o que não é muito para os padrões festeiros de Anitta. "Cortei vários ranços. E tem várias pessoas novas também, bacanas. Mas tem vários ranços cortados! Só quero gente que eu conheço na festa. Não quero olhar para o lado e ver gente que eu não conheço", disse a cantora, em sua conta no Instagram.

Uma atitude que ela já tomou é a de cortar os amigos dos amigos. Convidado de convidado não será bem-vindo, ela deixou claro. "Esse ano não vai ter essa coisa de 'posso levar mais um, mais dois'. Não. Só vai quem eu realmente quero que vá", explicou.

E quem já está certo na lista de Anitta comemora o convite como se fosse um prêmio. É o caso de Jefinho, vocalista do grupo O Maestro. Ela diz que dançou tanto no Carnaval de Salvador ao som da banda que quer repetir a dose. Por isso, convidou os músicos para se apresentarem na festa. "Quando soube da notícia dei logo um abraço apertado na minha mãe, ela foi a pessoa que sempre falou que um dia isso ia acontecer", emocionou-se Jefinho nas redes sociais.