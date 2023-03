SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Marieta Severo irá a Curitiba para gravar o longa "Torniquete", de Ana Catarina Lugarini. O enredo conta a história de três mulheres que lidam com suas feridas e o temor de uma nova invasão em seu lar. Além de atuar, Marieta colaborou com o desenvolvimento de sua personagem, Lucinda, e é produtora associada do filme. A produção é da Sambaqui Cultural em parceria com a Veleiro Azul.