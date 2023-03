SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma estreia arrebatadora no Lollapalooza 2023, no Autódromo de Interlagos, na noite desta sexta-feira (24), Billie Eilish foi direto para a festa de Anitta, que comemora seus 30 anos com uma celebração fechada para convidados famosos e anônimos e com uma lista repletas de regras. "Convidado não convida e eu não quero meu aniversário rodeado de gente que eu não conheço. Eu convidei você, não seus amigos", postou a cantora nos stories.

Nas redes, os fãs foram à loucura vendo a cantora americana chegando na festa VIP de Anitta. Billie chegou acompanhada do seu irmão, Finneas, que também é seu parceiro profissional e se apresentou no festival com a cantora nesta sexta-feira.