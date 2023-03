SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Twenty One Pilots teve uma missão difícil neste Lollapalooza. A dupla americana substituiu o Blink-182 --nome mais aguardado e que cancelou o que seria seu primeiro dos no Brasil--, como atração principal deste sábado (25), no festival, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A plateia no palco principal do festival estava bastante preenchida, ainda que espaçada. Um clima diferente da noite anterior, quando Billie Eilish reuniu o maior público da história do Lollapalooza, com mais de 100 mil pessoas, e seu show estava entupido de fãs aglomerados.

Eles usaram as armas que têm. Na terceira música, o baterista Josh Dun deu um salto "mortal" do piano para o chão. Minutos depois, puxaram um sucesso do Blink-182, "All the Small Things" --um agrado que levou a plateia a uma celebração contida, já que foi uma lembrança do show que eles deveriam estar vendo.

"Sabemos que não deveríamos estar aqui tocando, mas está legal? Estão gostando?", disse o vocalista, Tyler Joseph.

O repertório passeou pelos três álbuns mais famosos da dupla, lançados na década passada, além do mais recente, "Scaled and Icy", de 2021. O trabalho rendeu ao show "The Outside", "Mulberry Street", essas tocadas no começo e celebradas pela plateia.

O Twenty One Pilots já tocou em duas edições do Lollapalooza, em 2016 e 2019. Nas duas ocasiões, apenas a dupla subiu ao palco, mas agora eles são acompanhados por outros quatro instrumentistas, o que encorpa a sonoridade orgânica no palco.

Em certa altura, Jospeh apareceu com uma vassoura, varrendo o palco principal do festival. Logo depois, o saxofonista da banda puxou trechos de músicas brasileiras reconhecidas no exterior --"Garota de Ipanema", de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, "Mas Que Nada", de Jorge Ben Jor, e "Baile de Favela", de MC João.