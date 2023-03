SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um mês após assumir o namoro com Yuri Lima, jogador de futebol, Iza conta como conheceu o amado. Os dois confirmaram a relação depois de boatos de que passaram o ano novo juntos. A cantora diz que não fica com qualquer um e, para se envolver com alguém, precisa ter uma conexão sincera -em declarações anteriores, ela já afirmou ser demissexual (quando a pessoa precisa ter uma conexão emocional para se envolver romântica ou sexualmente com alguém).

"Preciso admirar muito alguém para ter um relacionamento sexual. Já tentei fazer sexo casual e não funciona comigo. A experiência raramente é prazerosa para mim. E tem as questões emocionais, de achar que o sexo é sagrado demais para fazer com uma pessoa que não conheço. Onde estava este peru antes? Não sei. Por onde andou? Não sei! Gosto de ter uma conexão sincera", diz em entrevista à Marie Claire.

Sobre o namoro, que começou quatro meses depois do fim do casamento de Iza com o produtor musical Sérgio Santos, ela diz que achou uma mensagem antiga de Yuri em seu Instagram e o achou um gostoso. "A gente começou a se falar e achei ele muito maneiro, incrível, gostoso de conversar. Aí decidi ver qual era desse menino. A gente se encontrou e foi incrível. E cá estou eu, namorando. Eu acho ele um gostoso", conta ela.

Apesar do envolvimento, Iza reafirma que é independente e não precisa de ninguém ao seu lado para ter experiências sexuais. "Não posso desperdiçar minha energia sexual com qualquer pessoa. Se for para gozar, gozo bem sozinha."