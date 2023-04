SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filha do cantor jamaicano Jimmy Cliff, a atriz baiana Nabiyah Be passou a infância viajando pelo mundo com o pai em turnê. Foi só na adolescência que ela fincou os pés em Salvador, cidade onde nasceu, mas não demorou a se sentir impelida a sair do Brasil de novo. Aos 18, migrou para os Estados Unidos para fazer faculdade e se arriscar no teatro americano.

Deu certo. Depois de atuar em peças alternativas da Broadway e viver um papel secundário de "Pantera Negra", Nabiyah foi escalada para interpretar a cantora Simone Jackson em "Daisy Jones and the Six", nova minissérie musical do Amazon Prime Video.

Adaptação do livro homônimo de Taylor Jenkins Reid, a produção conta como terminou a celebrada parceria entre a cantora Daisy Jones e a banda de rock The Six. Os músicos fictícios lançam um dos discos e turnês mais bombásticos nos anos 1970, mas se separam no auge do sucesso sem explicar o porquê. Uma jornalista, décadas depois, tenta arrancar deles a verdade.

Simone, vivida por Nabiyah, é amiga e voz da razão de Daisy Jones. Música profissional, ela toma a responsabilidade de orientar a novata na indústria musical. Mas Simone também tem seus próprios problemas. Disposta a fazer seu nome crescer após fracassar ao tentar lançar um disco, ela se vê obrigada a esconder um relacionamento lésbico.

Não é uma trajetória distante da trilhada por Nabiyah, que se identifica com Simone porque também já se sentiu frustrada ao idealizar projetos que não foram para frente. "Ver o nível de confiança que ela tem na vida profissional e no relacionamento amoroso foi um processo de cura para mim", diz a atriz.

Nabiyah é fruto do relacionamento entre Cliff, uma lenda viva da música jamaicana, e a psicóloga brasileira Sônia Gomes. Quem fez eles se conhecerem foi a cantora Margareth Menezes, com quem Nabiyah já dividiu os palcos e até gravou uma música.

Cliff morou um período em Salvador, quando gravou músicas com o Olodum e com a própria Margareth, há mais de 30 anos. Em entrevista à Folha, há dois anos, o cantor elogiou a música brasileira. "Vocês fazem músicas com muitos acordes e ainda assim ela soa simples. Quando ouvi a batucada do samba na Bahia, enlouqueci."

Tal pai, tal filha. Nabiyah também gravou uma parceria com Margareth na faixa "Querera", do disco "Autêntica", lançado em 2019.

Margareth vai trazer humanidade de volta à condução da cultura no governo, diz Nabiyah. "Tenho muita fé nela como ministra. Confio que vai trazer uma visão humanitária, de ver o outro como ser válido, o que fomos perdendo", diz ao ser questionada sobre o Brasil pós-Bolsonaro.

Nabiyah afirma que sempre pertenceu aos palcos. Quando era criança, dividia o espaço com o pai em seus shows para duetar com ele a canção "Me Abraça e Me Beija", de Lazzo Matumbi. Foi essa mesma música que ela apresentou ao vivo com Margareth.

Ela foi backing vocal de artistas como Daniela Mercury e Carlinhos Brown antes de cantar em barzinhos americanos. Nunca largou o microfone, mesmo quando decidiu investir na carreira de atriz.

Sua mudança para os Estados Unidos não foi um processo doloroso. "Sinto que nunca fui uma brasileira de família tradicional. Em Salvador, estudei numa escola bilíngue americana então não foi um choque cultural", diz ela. Em Nova York, para onde se mudou quando jovem, ela estudava de manhã e fazia até oito espetáculos à noite.

Alcançou o auge do teatro quando foi contratada para atuar em "Hadestown", musical vencedor do Tony Awards, prêmio máximo dessa seara. Não demorou para ela ser notada pela Marvel, que a convidou para viver a vilã Linda em "Pantera Negra", de 2018, uma personagem escanteada na trama.

Trabalhar com a Marvel foi bem diferente do que ela já tinha feito, diz. "Lá os atores que fazem personagens menores não têm muito acesso, não sabem bem o que estão fazendo, a gente recebe as informações só alguns dias antes de gravar. Eu tinha estudado para outra personagem, mas aí descobri que não tínhamos conseguido os direitos autorais para ela."

Nabiyah se destaca mesmo é no sétimo episódio de "Daisy Jones", quando a trama explora o namoro dela com outra mulher. Ela diz que quer gravar uma série derivada da personagem para mostrar mais de sua Simone. Enquanto isso não acontece, Nabiyah se prepara para lançar suas próprias músicas. Quer ser multiartista.