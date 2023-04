SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 1º de abril é conhecido como o Dia da Mentira e muita gente aproveita a data para promover pegadinhas com amigos. No mundo das celebridades e em programas de TV, não é diferente. Na data celebrada em 2023, foram vistos diferentes casos de truques - incluindo alguns transmitidos ao vivo na televisão. Veja:

**DOMITILA APERTA BOTÃO DE DESISTÊNCIA**

Quem acordou meio distraído neste sábado e foi direto para o Twitter, tomou um susto daqueles: uma das páginas mais populares que comenta o BBB 23, o Central Reality, fez uma montagem dizendo que Domitila Barros teria apertado o botão de desistência, por volta das 9h30 da manhã. O tuíte registrou mais de 4 milhões de visitas. É mentira!

**THAEME ANUNCIA NOVO VISUAL**

A cantora Thaeme, da dupla com Thiago, apareceu com um visual novo, de cabelo bem curtinho. Primeiro, a artista fez um post em seu feed mostrando o visual novo. Em seguida, Thaeme apareceu no stories para desmentir: "Não foi dessa vez, o cabelão continua por aqui! 1 de Abril, né, gente? Tem que ter uma pegadinha".

**SELENA GOMEZ E ZAYN JUNTOS**

Nos últimos dias, os rumores de que Selena Gomez e Zayn, ex-integrante do One Direction, aumentaram nas redes sociais. O relato de uma garçonete, que teria visto os dois jantando juntos em Nova York, aqueceu o boato. Neste sábado (1), um perfil de fofocas compartilhou uma imagem de que os dois estariam juntos. Quase que a internet caiu nessa, hein?!

**JOAQUIM LOPES PAI**

O ator Joaquim Lopes foi um dos convidados do "É de Casa" deste sábado, para mostrar a receita de bacalhau. Durante a preparação do prato, a apresentadora Talitha Morete anunciou que a esposa dele, Marcella Fogaça, tinha enviado um recado em vídeo: "Oi papai! A gente está aqui pra falar pra você que a família vai aumentar!". Lopes ficou paralisado e, logo em seguida, outro vídeo da mulher desmentiu a informação. "Eu juro que eu acreditei. Mas, eu vou te falar, eu gostei dessa ideia, dona Marcela. Nossa senhora. Eu nem sei mais o que eu tô fazendo. Meu Deus. Eu não tô mais aqui. Sabe quando você está fisicamente, mas [mentalmente] já não tá mais?", disse o ator, ainda em choque.

**SHOW DE BJÖRK NO BRASIL**

Um dos maiores sites de fãs da Björk no Brasil também entrou na trend da data. Em publicação nas redes sociais, anunciou que a cantora passaria pela América do Sul, com parada em São Paulo, nos próximos meses. A seguir, um tuíte "enviando mentiras" foi publicado pelo mesmo usuário. No perfil oficial da artista, não foram anunciadas datas no Brasil.