SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dona Carmem Costa, mãe dos cantores Leandro e Leonardo, está sendo velada neste domingo (2), em Goiânia. Ela morreu ontem aos 85 anos, após sofrer um infarto.

O velório acontece no Cemitério Jardim das Palmeiras até às 11h, quando o cortejo deve seguir até o local do sepultamento, o mesmo em que Avelino, pai dos cantores, e o próprio Leandro foram enterrados. As informações foram confirmadas a Splash pela assessoria de Leonardo.

Fotos feitas no cemitério mostram que o sertanejo já foi se despedir da mãe, na madrugada de hoje. Pedro Leonardo, um dos filhos do cantor, também esteve no local.

A morte da matriarca foi confirmada na noite de sábado pela mulher de Leonardo, Poliana, que contou que a sogra morreu em casa, após 45 minutos de tentativas de reanimá-la.

"Leo fez uns exames de sangue e eu estava indo no médico levar os exames com ele. Na hora que a gente estava a caminho do médico, nós fomos surpreendidos por uma ligação da minha cunhada falando que minha sogra tinha tido um infarto. Nós desviamos do caminho e viemos até o apartamento dela", comunicou ela, pelas redes sociais.

Nas redes sociais, a equipe de Leonardo fez um post para comunicar a morte de dona Carmem.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de dona Carmem Costa, 85 anos, mãe do cantor Leonardo. Uma mulher forte que sempre teve como missão de vida manter sua família unida. Ela deixa filhos, netos e bisnetos. Nossos sinceros sentimentos a toda família Costa".