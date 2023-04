SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafa Kalimann completa 30 anos neste domingo (2) encarando novos desafios na carreira, como sua participação no quadro "Dança dos Famosos", do Domingão do Huck (Globo), que ela diz ter trazido benefícios à sua saúde.

"Não me lembro qual foi a última vez que passei três semanas sem ter crise de pânico. Não tive mais desde que comecei no 'Dança'. Estou me divertindo tanto, e tão disciplinada, que não tive mais crises. Isso pra mim já é válido. Olha como é importante encontrarmos algo que nos leva para o novo", disse a influenciadora em entrevista a Lucas Pasin, colunista do UOL.

Com muitos planos para sua carreira, que passou por altos e baixos desde sua saída do BBB 20, Rafa afirmou ao site que pretende trabalhar como atriz. Ela deu uma pausa nos ensaios que fazia para estrear no teatro quando soube que sua participação na novela "Vai na Fé" (Globo) estava impedida por falta de DRT (registro profissional).

Já nos primeiros meses de 2023, a influenciadora também mudou parte de sua equipe, incluindo seu empresário. Mas no ano passado, ela admite que estava "perdida e infeliz". Rafa afirma que teve muitas conquistas e que poderia finalizar 2022 dizendo que foi o período mais incrível de sua vida.

"Minhas metas tinham sido todas concluídas, mas não, eu não estava realizada. Precisei rever tudo. Questionar. Revirei e remexi em parte da minha equipe, na minha estrutura, não só de escritório, mas também marcas de roupas que eu vestia, em tudo. Foi necessário para que eu chegasse ao lugar em que me sinto bem."

Uma dessas conquistas veio no fim do ano passado. A influenciadora, que havia sido jurada do "Dança" algumas vezes, afirmou que ouvia dos participantes que o quadro transformou suas vidas. Até que em dezembro ela recebeu o convite para ser uma das celebridades a participar da disputa. Ela disse que a rotina de ensaios é cansativa, porém, prazerosa.

"O 'Dança' me coloca totalmente fora da zona de conforto. É muita dedicação, ensaio e entrega. Tem hora que penso que meu corpo não vai aguentar, mas continuo ensaiando, e o prazer é imenso", disse.

"Lido com altos e baixos com coragem, e me jogo. Vou viver muitas vezes coisas que me deixem chateada e que me sirvam como lição. No 'Dança dos Famosos' também não estou imune a isso. Mas eu não estou de olho na aprovação do público, qualquer carreira é uma escalada. Há processos dolorosos. Meus medos, opiniões públicas e limitações, nada disso tira minha coragem de fazer algo", disse ela ao colunista do UOL.

Rafa chegou a admitir que ficou desconfortável na semana passada, quando ouviu de um dos jurados, seu ex-namorado José Loreto, que era "desconcertante" vê-la no palco do Domingão.