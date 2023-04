SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Poucos dias depois de visitar o ex-marido Daniel Alves na prisão, em Barcelona, na Espanha, a modelo Joana Sanz decidiu deixar as redes sociais devido "ao assédio da mídia a que sou submetida". Ela explicitou a decisão em comunicado publicado em sua página do Instagram na manhã deste domingo (2).

Na nota, ela disse não saber se isso é suficiente para que a imprensa pare de a esperar nos aeroportos, na porta de sua casa ou hotéis, na saída de restaurantes, no meio do seu trabalho e até mesmo de abordar seus entes queridos.

"Espero que tudo isso pare, porque está afetando minha saúde mental e minha vida social. Não sou uma pessoa que vive se expondo publicamente porque isso me causa ansiedade e não é para mim", disse ela na mensagem.

A modelo prossegue agradecendo as mensagens de apoiadores e de pessoas que nem a conhecem. "Graças a Deus posso fazer meu trabalho longe dos holofotes da mídia. Agradeço a todas as pessoas que me apoiaram com preciosas mensagens de incentivo e que até me abraçaram na rua sem me conhecer. Não sei se volto aqui, é hora de desligar."

O ex-jogador Daniel Alves, que estava no elenco da seleção brasileira na Copa passada, está preso desde o dia 20 de janeiro de 2023, acusado de abusar sexualmente uma jovem em uma boate. Ele tem recebido regularmente visitas da ex-mulher.

Joana confirmou a uma rede de televisão espanhola, a Telecinco, que pediu o divórcio no início de março e negou que a mais recente visita ao presídio foi para os dois conversarem sobre a divisão de bens do casal.

"Não temos de falar nada de dinheiro porque Daniel e eu temos separação de bens, não temos nada em comum. A única vez que falamos de dinheiro foi no início de toda essa situação. Fiquei arrasada e, por meio do seu advogado, pedi-lhe que arranjasse um apartamento para mim em Paris, onde ia trabalhar. Nunca precisei de nada dele. Cada um sempre teve suas coisas e seu trabalho."

Os dois se conheceram em 2015 e se casaram dois anos depois em uma cerimônia secreta em Ibiza, na Espanha. Daniel Alves é pai de dois filhos, um menino de 16 e uma menina de 15, frutos do casamento anterior com a brasileira Dinorah Santana. O casal se separou em 2011, após 10 anos juntos.