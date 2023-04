SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luiz Lopes, um fã de Pabllo Vittar, foi às redes sociais reclamar sobre a forma como a equipe da cantora o tratou durante um show no Rio de Janeiro. Em resposta, a drag queen se irritou com a postura do jovem, e afirmou que pessoas tentam surfar em seu "hate". "Desde o começo da minha carreira ratos ficam à espreita de um deslize para surfar nessa onda de hate [ódio] em mim e na minha equipe!", escreveu Pabllo, no Twitter, em publicação já deletada das redes sociais.

A confusão começou quando Lopes comprou um ingresso para Festival Noites Cariocas, que contou com o show de Pabllo Vittar na última sexta-feira (31), no Rio de Janeiro (RJ). O ticket teria direito a um Meet e Greet (encontro com a artista), um drink e entrada exclusiva.

Ao chegar ao local, o fã falou que "diversas pessoas foram colocadas" em sua frente e, quando chegou sua vez de ser atendido, "a produção da Pabllo informou que ela estava cansada e não iria atender mais ninguém". Após o show, ele voltou ao camarim e a cantora teria lhe reconhecido.

"Porém, uma pessoa da equipe dela (Aline), puxou ela de volta para o camarim e disse que ia me atender depois. Fiquei aguardando, e então veio uma pessoa da produção me informar que a Pabllo não queria me receber, pois eu tinha gritado com a irmã dela, o que é mentira. Em nenhum momento fui rude ou gritei com alguém", contou Lopes, em post nas redes sociais.

PABLLO REBATE E PEDE DESCULPAS

Neste domingo (2), pela manhã, Pabllo Vittar fez diversas publicações mostrando irritação com a situação. "Problemas acontecem em todas as áreas, o que eu não vou permitir é o jeito que as pessoas usam desses momentos para me tratar como lixo! Desde o começo da minha carreira ratos ficam à espreita de um deslize para surfar nessa onda de hate [ódio] em mim e na minha equipe!", escreveu ela, em posts já deletados da web.

A seguir, a drag mostrou arrependimento e pediu desculpas a Lopes, de forma pública, dizendo que ele seria ressarcido e que poderia comparecer em quantos shows dela desejar. "Quero te pedir desculpas, não quero que se sinta mal! No próximo show do RJ, se quiser ir, é meu convidado. Não chamei você de rato, e sim as pessoas que usam disso pra jogar hate em mim, você sabe! Te amo, espero que me perdoe", publicou ela, acompanhada de uma nota oficial do Festival Noites Cariocas, que pediu perdão pelo erro.

Lopes publicou, ainda, uma captura de tela em que Pabllo Vittar teria lhe bloqueado no Twitter. Nos comentários, os fãs seguem pedindo explicações para tal atitude.