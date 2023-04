SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semifinal do The Masked Singer foi animada neste domingo (2), na Rede Globo. A Vovó Tartaruga foi a fantasia desmascarada, após uma série de apresentações bem-humoradas dentro do reality musical. Nanda Costa se revelou, no final do programa, como a defensora do personagem.

Durante o The Masked Singer, deste domingo, a Vovó Tartaruga cantou um dueto com Simone e também se destacou por seu número individual de "Malandragem", famosa na voz de Cássia Eller, em duelo contra a Abelha-Rainha.

Nanda é casada com a percussionista Lan Lanh desde 2019, e as duas são mães das gêmeas Kim e Tiê, que completam dois anos em outubro. Na teledramaturgia, a atriz é lembrada por suas atuações em "Amor de Mãe", "Pega Pega" e "Salve Jorge".