SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ano após ser atacado por dois homens com golpes de faca na região administrativa do Distrito Federal, o repórter Gabriel Luiz, 30, da TV Globo de Brasília, vê a condenação de um dos envolvidos. Conforme o Jornal Nacional, o agressor pegou 13 anos de prisão.

Já o menor de idade que estava com ele permanece cumprindo medida socioeducativa. Foi o adolescente quem segurou o jornalista enquanto o outro homem desferia ao menos dez facadas em regiões como abdômen, pescoço e braços.

RELEMBRE O CASO

Era 14 de abril de 2022 quando câmeras de segurança do edifício em que morava no Sudoeste, região administrativa do Distrito Federal, capturaram o momento exato em que o jornalista foi encurralado por dois jovens.

Enquanto um dos suspeitos dava um mata-leão em Gabriel, o outro o acertava com dez facadas. Os ferimentos foram por todo o corpo, atingindo regiões como perna, tórax, abdômen e pescoço.

Gabriel acabou sendo atingido também em áreas bem mais delicadas como estômago, pulmão, pâncreas e diafragma. O repórter passou por diversas cirurgias e levou várias semanas para se recuperar totalmente do ataque.

Segundo a Polícia Civil, o jornalista foi vítima de uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). Segundo o delegado-adjunto da 3ª DP (Cruzeiro), Douglas Fernandes, ambos confessaram o crime e disseram que estavam sob o efeito de drogas. Eles não tinham antecedentes criminais.

Quatro meses depois, Gabriel ficou surpreso com a recepção que recebeu na redação da Globo Brasília quando voltou a trabalhar. Ele ganhou bolo, salgadinhos e balões na volta à emissora.