SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte do acervo de roupas de Glória Maria está à venda no brechó Hug Shop, no bairro da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. A jornalista morreu em fevereiro, aos 73 anos, em decorrência de um câncer no cérebro.

A loja de moda circular pertence a Isabela Menezes, relações-públicas de quem a apresentadora foi amiga por 30 anos, segundo Menezes diz à reportagem.

As peças do acervo, que já tem sido divulgadas pelo brechó especializado em peças da alta-costura, incluem itens de marcas chiquérrimas, como Louis Vuitton, Versace e Chanel -pois falamos, afinal, de uma mulher que foi um ícone fashion da TV brasileira.

"A tendência agora é a da moda circular e a Glória tinha muitas peças", afirma Menezes. "O Paulo Mesquita, tutor das duas filhas dela [Laura e Maria], resolveu vender. Não faria nexo guardar tantas peças, já que a Glória não está mais aqui para usá-las. Agora elas terão novas histórias com novos donos, e ainda entra um dinheiro extra."

Os ganhos com as vendas serão repartidos entre as filhas e a dona da loja. Menezes afirma à reportagem que a HugShop ficará com "uma comissão menor" após a venda desses itens. Ela conta também que a apresentadora, que "sempre foi guerreira e otimista", acreditava que não morreria, e por isso a iniciativa partiu de Mesquita.

Em entrevista à colunista social Lu Lacerda, o tutor afirmou que as filhas da apresentadora irão deixar a casa em que moravam com a mãe, na Gávea, para morar em outra que não tem espaço para um guarda-roupa tão volumoso.

"Tem também muita coisa que não dá pra vender -vai ser mantido pelo menos até as meninas ficarem adultas. Meu cálculo é que tenha, no total, perto de 15 mil peças", disse.

O acervo, cuja peça de valor mais baixo custa R$ 400, inclui uma saia da Dior, uma bolsa Louis Vuitton feita de couro de avestruz e um vestido Animale de couro marrom, entre várias outras, como sapatos, echarpes e blusas. Pelo menos 20% do guarda-roupa são de grifes internacionais.

Um dos xodós da apresentadora também está disponível para ser comprado por R$ 2.390 -uma bolsa estilo clutch Emanuel Ungaro estilizada com pedras coloridas que formam a bandeira do Brasil. Trata-se de um item raro. Segundo Menezes, Glória dizia: "Essa ninguém tem, só eu".

Entre as peças já compradas, estão uma bolsa Chanel de paetês coloridos e couro preto, que custou R$ 7 mil, e um vestido Fethie, marca paulistana, a R$ 665.