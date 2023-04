SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "É claro que o gosto do sommelier influencia na indicação", diz Adiu Bastos, profissional que passou pelo restaurante Tuju e pelo hotel Rosewood, ambos em São Paulo, e hoje presta consultorias.

Os conceitos pré-estabelecidos também podem ditar uma escolha, segundo ele. "Se você tem um vinho brasileiro e um português, por exemplo, é provável que acabe privilegiando o português. O mesmo acontece com um vinho mais caro e outro mais barato."

É por isso que a degustação às cegas -sem saber o que está sendo provado- é tão útil para uma avaliação.

"Ela tira toda a aura que uma marca ou uma denominação possam ter", diz o especialista. Junto a Agilson Gavioli, professor de bebidas do Senac, e a Diego Arrebola, diretor de produtos da fornecedora Berkmann Wine Cellars Brasil, Adiu Bastos participou de uma degustação às cegas organizada pela Folha de S.Paulo no restaurante de cozinha brasileira Tordesilhas, em São Paulo, para escolher 12 vinhos brancos de até R$ 70, fáceis de encontrar.

Foram avaliados apenas brancos porque a Semana Santa está próxima e é, por tradição, época de se comer peixes. O painel reuniu 29 amostras de oito países e 12 fontes diferentes, incluindo dois supermercados, uma loja de ecommerce, quatro importadoras e cinco vinícolas nacionais. As amostras foram enviadas, a pedido da reportagem, pelos produtores de vinho.

Entre eles estão a Aurora e Salton, que estão no centro de uma crise institucional por terem contratado os serviços da Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde, acusada de manter mais de 200 trabalhadores em condições análogas à escravidão na serra gaúcha.

Caso não haja, no supermercado de sua preferência, nenhum dos rótulos listados, os especialistas dão as suas dicas para quem quiser comprar.

"Nas lojas de ecommerce, desconfie se a oferta é muito barata", diz Bastos. "Se arrisque", diz Arrebola.

"Experimente uvas e regiões diferentes para descobrir do que gosta. Procure as safras mais recentes. Os brancos são mais sensíveis do que os tintos, e vinhos desse preço não costumam ser feitos para envelhecer."

Gavioli acrescenta: "Peça ajuda aos atendentes. Em boa parte dos supermercados tem alguém que entende do assunto".

Veja a seguir a lista dos 12 vinhos mais bem avaliados durante a degustação às cegas.

*

**De Bortoli Sacred Hill Semillon e Sauvignon Blanc 2020**

"Um branco muito fresco, muito equilibrado, com aromas interessantes e uma boa presença de boca", diz Diego Arrebola. "Para mim, pareceu um degrau acima dos outros vinhos degustados." À venda nas lojas da rede de supermercados Zona Sul, no Rio de Janeiro.

Origem: Marlborough, Austrália.

Preço: R$ 56,94, no Zona Sul

**Reserva Ventisquero Sauvignon Blanc 2022**

"Bastante agradável na boca", diz Agilson Gavioli. "Tem boa acidez e os aromas não são exagerados, como às vezes acontece com o sauvignon blanc." À venda em diversos supermercados e também

em lojas online do país.

Origem: Casablanca, Chile.

Preço: R$ 69, na Cantu Importadora

**Emiliana Adobe Riesling 2020**

"Um vinho mineral, com boa acidez e ótima persistência na boca", diz Gavioli. "Bom equilíbrio entre aromas e sensações de boca, com textura crocante e um leve açúcar residual agradável." O vinho é orgânico. À venda em diversos supermercados e lojas online do país.

Origem: Vale del Bio-Bio, Chile.

Preço: R$ 61, na importadora La Pastina

Nederburg Sauvignon Blanc 2021

"Um rótulo de boa expressão aromática, com bastante fruta e alguma madeira tanto no nariz quanto na boca", diz Adiu Bastos. "No final, tem um ligeiro amargor, que não compromete o conjunto." À venda em diversos supermercados e lojas online do país.

Origem: Paarl, África do Sul.

Preço: R$ 70, na Casa Flora

**Parthenium Grillo e Pinot Grigio 2020**

"Discreto nos aromas, na boca é bastante mineral", diz Gavioli. "Na boca, é bastante mineral. Vivo e crocante. O açúcar residual [da fruta, que sobra da fermentação] é presente." À venda no ecommerce e nas

lojas físicas da Wine.

Origem: Sicília, Itália.

Preço: R$ 58,71, na Wine.com.br

**Quinta do Ameal Bico Amarelo 2021**

Aromas de frutas cítricas em profusão", afirma Gavioli. "Tem também abacaxi, pera, maçã?É um vinho equilibrado. Tem boa acidez e boa persistência no paladar." À venda em diversos supermercados e lojas online do país.

Origem: Vinho Verde, Portugal.

Preço: R$ 65, na Qualimpor

**Cono Sur Bicicleta Chardonnay 2021**

"Aroma de frutas mais maduras, quase uma compota", diz Gavioli. "Na boca, ele poderia ter um pouco mais de frescor. Faltou um pouquinho mais de acidez." À venda em supermercados e lojas online do país.

Origem: Chimbarongo, Chile.

Preço: R$ 63, no La Pastina

**Aurora Varietal Riesling Itálico 2021**

"É um vinho ligeiro", diz Gavioli. "Mas tem um conjunto agradável. Aromas cítricos e uma acidez cortante e angulosa. Deve ir bem com ceviche." À venda em supermercados e lojas online do país.

Origem: Serra gaúcha, Brasil.

Preço: R$ 42, na Vinícola Aurora

**Almadén Gewürztraminer 2022**

"Um vinho com uma aromaticidade interessante, mas sem aquele exagero de aromas que se encontra no gewürztraminer desequilibrado", diz Arrebola. "A Almadén, para mim, é sempre um bom custo-benefício." À venda em supermercados e lojas online do país.

Origem: Campanha central, Brasil

Preço: R$ 40,32, no site do Grupo Miolo

**Paradoxo Riesling 2022**

"Um vinho bem coringa", diz Bastos. "Um branco bem ligeiro, que equilibra um pouco de aromas herbáceos com um paladar aprazível. Não sei se eu indicaria este vinho neste momento, por causa do escândalo que envolveu a vinícola, mas ele foi escolhido em uma degustação técnica, às cegas?" À venda em supermercados e lojas online do país.

Origem: Campanha gaúcha, Brasil.

Preço: R$ 65, no site da Salton

**Edição Única Viognier 2020**

"Um vinho bem equilibrado", diz Bastos. "Ele é fresco na boca e tem uma boa persistência. Vale aqui o que eu disse para o vinho da Salton: não sei se eu indicaria este vinho por causa do escândalo. Mas na degustação às cegas, ele foi bem." À venda em supermercados e em lojas online do país.

Origem: Serra gaúcha.

Preço: R$ 70, no site da Vinícola Aurora

**Esporão Monte Velho Branco 2018**

"Tem aromas que remetem a lima-da-pérsia, grapefruit e outros cítricos", afirma Gavioli. "O álcool aparece ligeiramente demais, enquanto a acidez é um pouco baixa. No geral, no entanto, é agradável e deixa uma sensação boa na boca." À venda em supermercados e lojas online do país.

Origem: Alentejo, Portugal

Preço: R$ 70, na Qualimpor