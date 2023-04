SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Almodóvar vai lançar o curta-metragem "Strange Way of Life", um faroeste gay com Ethan Hawke e Pedro Pascal, na seleção oficial do Festival de Cannes, principal leva de filmes do evento. De acordo com o festival, Almodóvar vai ao evento acompanhado dos dois protagonistas do curta.

Após a exibição, haverá uma conversa com Almodóvar e a equipe por trás do curta, que foi produzido pelo irmão do diretor, Agustín Almodóvar, através da El Deseo. "Strange Way of Life" vai ser um faroeste sobre a relação de dois homens que se conheceram enquanto trabalhavam juntos como pistoleiros em Bitter Creek e se reencontram 25 anos depois.

Segundo o próprio diretor, o título da obra vem de "Estranha Forma de Vida", música da cantora portuguesa Amália Rodrigues que fala sobre como não há existência mais estranha do que a vivida negando seus desejos, na explicação do diretor.

Além de Strange Way of Life", também estão confirmados filmes como "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, e o filme da Dinsey "Indiana Jones and the Dial of Destiny".