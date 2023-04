RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (11), MC Gui, 24, pediu desculpas publicamente a ex-noiva Bia Michelle após ser flagrado saindo do motel com outra mulher há duas semanas "Esse vídeo não é para justificar o injustificável", começou o cantor que prometeu aprender com o erro e seguir em frente após tantas críticas

"Assim como 15 dias atrás, eu me encontrei com a Bia e pedi desculpa. Pedi perdão e eu tive uma grande conversa com ela. Seguimos agora em frente, cada um para seu lado, cada um seguindo com sua vida", revelou em um vídeo enviado ao programa Fofocalizando, do SBT.

O funkeiro, que participou de A Fazenda 13, na Record em 2022, fez questão também de se desculpar com os fãs "Peço desculpas a todos vocês novamente em rede nacional e dizer que me sinto completamente arrependido por tudo que vem acontecendo e por todos os erros que cometi. Eu quero, sim, seguir em frente minha vida com muita felicidade e muita sabedoria. Daqui para frente eu pretendo ser uma pessoa melhor. Um grande beijo e vida que segue."

MC Gui vem sendo criticado na web há dois dias após a viralização de um vídeo em que ele aparece sendo flagrado pela namorada, Bia Michelle, no motel com outra mulher. Nas imagens, Bia aparece chegando no local acompanhada da mãe e gritando, batendo no carro, pedindo para ele sair. Aos pratos, ela grita: "Você tem noção do que me fez?". O cantor pede desculpas e diz que o então o casal precisa conversar reservadamente em outro lugar, mas ela não aceita.