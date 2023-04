SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre os funcionários que a Globo demitiu nesta quinta-feira, dia 13, estão Régis Rosing, um dos maiores e mais longevos nomes do jornalismo esportivo da emissora, e Giovana Teles, um dos principais rostos da cobertura política em Brasília. O comentarista Mauricio Noriega e o narrador Jaime Júnior também foram desligados.

Em nota, a Globo lamentou as demissões e disse que as mudanças na equipe visam a "busca de eficiência e evolução". A nota pode ser lida na íntegra ao fim desta reportagem.

Rosing trabalhava na Globo há 33 anos. Ele começou a carreia na RBS, afiliada da emissora carioca no Rio Grande do Sul, e ficou conhecido por reportagens animadas e fáceis de compreender mesmo para quem não tem proximidade com esporte.

Rosing participou da cobertura das Copas do Mundo de 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2000, 2004 e 2008. Ele ganhou uma medalha de reconhecimento da ONU por uma reportagem em que mostrou a importância do futebol para crianças de Ruanda, país africano que estava em guerra. O jornalista não se pronunciou sobre sua saída até a publicação desta reportagem.

Já Giovana Teles compartilhou em suas redes sociais que tinha sido demitida, com uma montagem com duas fotos recentes em que aparece trabalhando. "Minhas últimas participações em jornais da Globo", descreveu.

Teles disse que completou 21 anos de contratação neste mês. "Foi tempo suficiente para construir uma carreira sólida, reforçar a paixão pelo jornalismo e laços de amizade que não há o que desfaça", escreveu. "Me sinto confortável e confiante nas minhas asas. São grandes, fortes, e sei que há janelas e portas lindas por onde elas vão entrar."

Giovana Teles nasceu em Fortaleza e começou na Globo em 1994, na afiliada cearense da emissora, a TV Verdes Mares. Em 2002, foi convidada a se mudar para Brasília. Participou por anos do Jornal Nacional e do Jornal da Globo. Agora, era quem fazia as entradas ao vivo de Brasília para o Jornal Hoje.

Outro nome demitido que também estava na Globo há 21 anos foi Maurício Noriega. Um dos principais comentaristas esportivos da emissora, ele participava principalmente de programas do SporTV, mas também trabalhou na TV aberta em programas como o Bom Dia São Paulo.

Jaime Júnior, por sua vez, estava na emissora há 11 anos e colaborava com o SporTV há 15. O narrador era conhecido por seu trabalho em jogos de Minas Gerais. "Só tenho palavras de agradecimento à empresa de uma forma geral e a todos os meus colegas. Passei hoje a manhã aqui despedindo de todo mundo", escreveu em suas redes sociais.

O QUE DIZ A GLOBO SOBRE AS DEMISSÕES

"A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa. Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento."