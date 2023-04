SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paola Carosella está prestes a lançar o programa Alma de Cozinheira, no GNT, canal do grupo Globo. Ela é conhecida por ter sido jurada no Masterchef Brasil, reality show da Band em que trabalhou entre 2014 e 2020.

Carosella conta que era alvo de comentários machistas nas redes sociais na época do programa. "Eu era quem mais recebia ódio, como 'cala a boca, vai embora, volta para o teu país'. Irrita muito ter uma mulher não brasileira julgando brasileiros", diz a apresentadora.

A chef compunha o time de jurados ao lado do francês Erick Jacquin e do brasileiro Henrique Fogaça. Ela afirma que nunca foi hostilizada pelos colegas de trabalho ou por competidores. "Nós três nos dávamos muito bem, a gente morria de dar risada. Faz muito tempo que não vejo eles porque cada um tem seus projetos", diz.

Apesar de ser a única mulher do trio, Carosella tinha a companhia da jornalista Ana Paula Padrão, que apresentou todas as edições do reality. A argentina diz que, entre os colegas do Masterchef, Padrão é com quem ela mais conversa hoje em dia.

No Alma de Cozinheira, que estreia no dia 3 de maio, Carosella vai cozinhar para uma dupla de celebridades a cada episódio, como Juliette e Fátima Bernardes, que abrem a primeira temporada. A ideia é que a argentina converse com os convidados sobre assuntos diversos enquanto eles bebem drinques e apreciam o jantar preparado por ela.