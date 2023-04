A mostra “Urbanas Naturezas”, será aberta nesta quarta-feira (19) às 14h, no Centro Cultural Dnar Rocha, localizado na Rua Mariano Procópio 973 – em frente ao parque do Museu Mariano Procópio. Segundo a organização, cerca de 17 esculturas em ferro de Yure Mendes e 21 pinturas em óleo sobre tela de Jorge Carlos dos Santos integram Com curadoria do supervisor de Artes Visuais do Programa Gente em Primeiro Lugar, Carlos Elias de Souza, a exposição permanecerá em cartaz até o dia 3 de maio, com visitação gratuita e livre para todos os públicos de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e, excepcionalmente no dia 29 de abril, sábado, das 13h às 16h.



Carlos Elias explica que a proposta é apresentar leituras diferentes do cotidiano de uma cidade. “Enquanto o escultor trabalha a paisagem urbana, destacando arquitetura e cenas internas, o pintor lança seu olhar sobretudo para ambientes naturais, paisagens rurais e cenas bucólicas.” O curador conta que esta é a primeira mostra do artista Jorge Carlos dos Santos, que integra o Centro de Convivência do Idoso.



Já o coordenador-geral do Dnar Rocha, Fernando Valério, observa que essa mostra reúne artistas com técnicas diferentes, mas que encontram um ponto comum em suas criações. “Dessa forma, podemos mostrar o quanto a arte aproxima e como linguagens díspares conversam entre si, gerando um produto estético rico e interessante.”



O Centro Cultural Dnar Rocha é um equipamento mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), com gestão da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e prestação de serviços pela Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac).





Tags:

arte | Cultura