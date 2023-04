SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A marca de luxo Yves Saint Laurent anunciou nesta segunda-feira (17) ter fundado uma produtora de cinema.

Anthony Vaccarello, o diretor criativo do icônico ateliê da alta-costura, idealizou a subdivisão, chamada Saint Laurent Productions, e está à frente da mesma.

A estreia da produtora será em maio deste ano no Festival de Cannes, na França, evento no qual será exibido "Strange Way of Life", ou jeito estranho da vida, o novo trabalho de Pedro Almodóvar. O curta-metragem com Ethan Hawke e Pedro Pascal marca a estreia da Saint Laurent Productions, já levando o nome de Vaccarello entre os produtores.

A Yves Saint Laurent, iniciada em Paris há mais de 60 anos, anunciou também estar trabalhando com os diretores Paolo Sorrentino e David Cronenberg. Trata-se da primeira vez que uma marca de luxo abre uma produtora de cinema. Todos esses trabalhos terão figurino assinado por Vaccarello.

De acordo com a YSL, a intenção com a produtora é explorar o quê de cinematográfico nas coleções do designer, além de ele próprio homenagear o cinema, uma arte importante na formação do diretor criativo.